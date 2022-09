F1, Gp d’Italia: venerdì all’autodromo di Monza, tante fasce nere per la morte della Regina

La pioggia violenta che nella notte ha imperversato sull’autodromo venerdì sta lasciando spazio ad un sole che, oltre ad aver già asciugato l’asfalto dello Stradale, riscalda i tanti tifosi che stanno entrando nell’impianto. Per ora si sono viste in pista solo le categorie di contorno, dalla Formula 3 alla Porsche passando per la Formula 2, ma è innegabile che tutti siano qui per il piatto forte, quella Formula 1 che finalmente dopo due edizioni “dimezzate” ritrova in Brianza i numeri che fanno piacere. Agli organizzatori di AcItalia in primis. Vedremo, conti alla mano, se domenica sera si potrà arrivare alla soglia record di oltre trecentomila spettatori nel week end.

Gp d’Italia: previsto un minuto di raccoglimento per Elisabetta II

Una Formula 1 segnata, pur se la proprietà è passata in mani americane, dalla scomparsa del Regina d’Inghilterra. Fasce nere listate a lutto su molte braccia nel paddock monzese e, come accadde venticinque anni fa, proprio qui a Monza, quando morì Lady Diana, anche oggi ci sarà un minuto di raccoglimento in suo onore. Si vivrà dieci minuti prima che scendano in pista il piloti del Mondiale, mentre sembra certo, e doveroso, che anche domenica la scena di rispetto si ripeterà, alla presenza del Capo delle Stato Sergio Mattarella.

Gp d’Italia: attesa per la riapertura della Fan Zone

Pubblico che sta cercando di capire quando aprirà la Fan Zone, con gruppi di ragazzini in attesa di poter comprare, a prezzi tutt’altro che abbordabili, i gadget del loro pilota preferito. Al momento possono dirottarsi su quella già attiva, più piccola, alle spalle della tribuna Centrale, perché quella al Roccolo è ancora in allestimento ma al di là delle attrattive che non ci saranno, fino all’inizio delle prime prove libere la vera protagonista del Gran Premio d’Italia numero 93 è stata lei.