È morta la Regina Elisabetta II. La sovrana aveva 96 anni e la sua scomparsa, giovedì 8 settembre, è stata annunciata con un tweet ufficiale dalla Royal Family, che in giornata si era riunita a Balmoral dopo un improvviso peggioramento delle condizioni confermato dai medici, che hanno sempre mantenuto grande riserbo, e comunicato al Paese che ha poi vissuto ore di apprensione.

Era sul trono del Regno Unito da 70 anni, aveva celebrato il Giubileo di platino.

Dopo la comunicazione dei medici alla residenza estiva di Balmoral sono arrivati i quattro figli Carlo, primo in linea di successione e ora re, Anna, Andrea e Edoardo. Poi i nipoti William e anche Henry, in viaggio in Europa con la moglie Meghan Markle e partito alla volta della Scozia cancellando gli impegni. Dopo la lontananza degli ultimi tempi, un segnale della gravità della situazione.

Nell’aprile 2021 era scomparso il principe consorte Filippo.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W