Gp d’Italia a Monza con il presidente Mattarella, l’Inno di Bocelli e un aereo ITA centenario in volo

«Una settimana fantastica ci aspetta, ma questo non è il punto di arrivo. Siamo decisi e motivati a continuare questa storia». Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci , apre la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del centenario con parole di ottimismo e per una volta non chiede finanziamenti, ma “regole certe”. “Abbiamo gran parte delle risorse economiche necessarie per traghettare l’autodromo nel suo secondo secolo– spiega- grazie a Regione Lombardia (presente il presidente Attilio Fontana) e al Governo. L’autodromo ha cento anni e qualche acciacco, servono lavori per poter proseguire oltre il 2025, quando scadrà la convenzione con F1“.

La conferenza di presentazione del Gp di Monza: “Abbiamo bisogno di regole certe”

“Non abbiamo bisogno di soldi – ribadisce –ma di regole certe per operare”. Il riferimento è quasi sicuramente all’affaire Fan Zone e il cui cantiere è stato dissequestrato solo lunedì: in autodromo tutti tirano un sospiro di sollievo, ma ora si deve lavorare giorno e notte per realizzare l’area di intrattenimento da 40 mila metri quadri che Formula 1 pretende in ogni circuito. Il presidente di Aci parla di “sforzo corale” e di una collaborazione che deve andare oltre questo Gran Premio, poi punta sull’attenzione al verde: “Siamo rispettosi dei vincoli che ci impone il fatto di essere nel parco-spiega-lo facciamo da cento anni”. E aggiunge: «C’è chi sostiene che la nostra presenza abbia addirittura salvato il parco da una speculazione edilizia negli anni Cinquanta quando non c’era la sensibilità ambientale di oggi».

La conferenza di presentazione del Gp di Monza: “Attese 320mila persone”

Poi elogia il lavoro dell’ “amico fraterno” Stefano Domenicali a capo di Liberty Media: “In F1 sta cambiando tutto e sta cambiando in meglio, con il nuovo corso si stanno registrando grandi numeri impensabili un tempo”. Sarà da record anche Monza con 150 mila presenze per la gara, 320 mila attese da venerdì. Il Gran Premio “dell’orgoglio Italiano” che Monza festeggia accanto a Pirelli “title sponsor” che celebra quest’anno il suo secolo e mezzo di via come ricorda l’Ad Marco Tronchetti Provera. A sottolineare l’importanza per l’Italia del circuito ci sarà il presidente Sergio Mattarella, si ripeterà l’emozione del sorvolo delle frecce tricolore, oltre a uno dei 4 nuovi aerei A350 di ITA con il brand del centenario. La voce dell’Inno nazionale invece sarà quella di Andrea Bocelli, un artista che non ha bisogno di presentazioni.

La conferenza di presentazione del Gp di Monza: “Tutto quanto era previsto si farà”

«Il Gran Premio è una vetrina per l’Italia-conferma Tronchetti Provera– mai come oggi è importante puntare su ciò per cui il mondo ci invidia come l’automotive che è un orgoglio dell’Italia. Noi c’eravamo nel 1922, ci siamo oggi e ci saremo» Sul palco anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto con il collega milanese Giuseppe Sala che parla dell’evento in termini internazionali e dei benefici per il territorio. Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, l’Automobil Club che costruì il circuito, ricorda il ruolo di Arturo Mercanti, colui che nel 1922 volle un impianto fisso.

La conferenza di presentazione del Gp di Monza: gli eventi previsti

Il circuito centenario parla anche il linguaggio dei giovani come ha ricordato il presidente di autodromo Giuseppe Redaelli ricordando la competizione che si giocherà anche nel metaverso con l’acquisto di token da collezione. Per la festa reale invece sarà d’aiuto la app Monza Cento per l’indicazione dei percorsi, dei parcheggi, ma anche degli eventi che sono previsti nella fan zone e sul podio. Venerdì Andrea Obiso farà risuonare le dolci note del suo violino, seguite da Sherol Dos Santos e dall’esibizione dei deejay Vinai. Sabato sarà invece il DJ e trombettista australiano Timmy Trumpet ad animare il circuito e infine, il giorno della gara, dopo la cerimonia di premiazione salirà sul podio Mara Sattei, giovane cantante che nella sua breve carriera vanta già 12 dischi di platino e 3 d’oro.

