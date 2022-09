Gp d’Italia, caso Fan Zone: nuovo no del Riesame, corsa contro il tempo per Sias

C’è una nuova pagina nell’intricata vicenda della Fan Zone che la Sias vorrebbe realizzare sull’area del Roccolo nel parco di Monza per celebrare il centenario del circuito con palchi, attrazioni e due campi da padel.

Mercoledì il Tribunale del Riesame ha riconfermato il no alla ripresa del cantiere, confermando il sequestro operato dalla procura brianzola per violazione di norme urbanistiche su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Gp d’Italia, caso Fan Zone: l’ultima speranza è la Conferenza dei servizi

L’ultima speranza ora è affidata alla Conferenza dei servizi che era stata convocata in prima battuta il 25 agosto come ricorda il sindaco Paolo Pilotto: “Sias ci ha chiesto di seguire l’iter ordinario per le autorizzazioni edilizie anche se si tratta di strutture temporanee così abbiamo convocato una conferenza dei servizi”.

Il 25 agosto il Comune ha invitato Parco Valle Lambro, Soprintendenza, Consorzio di gestione del parco e della reggia, Provincia ad esprimere una propria valutazione allegando i 29 documenti prodotti da Sias per il CIL (Comunicazione di inizio lavori) che interessano sia la Fan Zone che le tribune temporanee.

La conferenza di servizi ha normalmente 45 giorni di tempo per produrre un parere, ma i tempi stringono. Già lunedì 29 tutti i pareri vengono raccolti, ma gli enti chiedono ulteriori ragguagli che Sias deposita martedì 30. Le integrazioni vengono rinviate agli enti che compongono la conferenza dei servizi.

Gp d’Italia, caso Fan Zone: parere di conformità, Sias può produrre nuova istanza di ripresa lavori

Nel tardo pomeriggio di mercoledì la conferenza dei servizi ha chiuso i lavori dando parere di conformità che è stato inviato a Sias. Ora Sias lo potrà utilizzare per produrre una nuova istanza di ripresa lavori.

“Negli ultimi dieci giorni l’attenzione ad ogni singolo atto amministrativo si è alzata in modo verticale – commenta il sindaco – la speranza è che questo modo di operare attraverso la conferenza dei servizi possa portarci a vivere il Gran Premio in serenità. Certamente adotteremo questo modo di lavorare già dal 15 settembre quando saremo al lavoro sul prossimo GP”.

Fan Zone ormai a rischio? “Conoscendo la capacità organizzativa di Sias, il numero di maestranze che riesce a muovere nei grandi eventi penso che se arrivasse un parere positivo nei prossimi giorni riuscirebbero ancora a realizzarla – conclude il sindaco – in ogni caso la città è pronta ad accogliere i visitatori con un fitto programma di attività nel Monza Fuori GP”.