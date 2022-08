Fanzone nel parco nei giorni del Gran Premio: il punto della situazione

Sono stati recapitati giovedì 18 agosto agli uffici del Comune di Monza gli elaborati mancanti relativi al progetto di realizzazione della cosiddetta Fanzone, l’area di svago e divertimento che l’Autodromo Nazionale di Monza intende realizzare in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1.

Fanzone: il quadro della situazione

In proposito, due erano le procedure pendenti: la sospensione dei lavori, procedimento amministrativo avviato dal Comune di Monza per la mancanza di alcuni documenti connessi alla realizzazione delle installazioni provvisorie, ed il sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica. Per il primo aspetto, l’ente comunale ha terminato le sue verifiche, per il secondo saranno decisive le valutazioni che farà la Procura.

Fanzone: il perché della sospensione dei lavori

Nel merito della sospensione, con un’ordinanza dirigenziale siglata la scorsa settimana il Comune era stato costretto a sospendere i lavori già iniziati nella zona tutelata del parco del Roccolo, dopo aver ricevuto la comunicazione di inizio lavori solo lo scorso 10 agosto, ad opere già avviate, ed avere riscontrato alcune mancanze nella documentazione prodotta. Il provvedimento, in particolare, chiedeva di integrare l’istanza con otto tipologie di documenti mancanti, tra cui la dichiarazione di rispondenza dell’intervento alle normative di settore, alcuni elaborati grafici, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Parco Valle Lambro, gli allegati all’autorizzazione rilasciati dalla Sovrintendenza ed altri documenti tecnici.

Fanzone: l’ok dei tecnici alla documentazione

Gli elaborati consegnati in Comune dalla Sias sono stati sottoposti al vaglio dei tecnici, i quali, dopo la necessaria attività di analisi, hanno riscontrato che la documentazione corrisponde alle richieste contenute nell’ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori, che pertanto in via teorica potrebbero ora riprendere. La revoca della sospensione non comporterà peraltro automaticamente la ripresa delle attività, perché occorrerà comunque attenersi alle disposizioni della Procura.

Fanzone: l’opinione del sindaco Pilotto

Il sindaco Paolo Pilotto e la giunta in questi giorni stanno seguendo la vicenda, in stretto contatto con gli uffici comunali ed in raccordo con i vertici nazionali di Automobile Club e di Sias-Autodromo Nazionale di Monza, con l’obiettivo di individuare soluzioni praticabili ed idonee, rispettose delle norme e delle indicazioni di Sovrintendenza e Parco Valle Lambro. «La nostra città si sta preparando a festeggiare il centenario dell’Autodromo Nazionale in un clima di attenzione, operosità e serenità, che sicuramente accompagnerà anche i giorni della gara di Formula 1: il Gran Premio ha moltissime prenotazioni ed i lavori previsti per accogliere gli spettatori all’interno dell’Autodromo si stanno svolgendo regolarmente; il mondo della ricettività e del commercio è pronto; nei tre giorni del Gran Premio anche la città parteciperà con iniziative coordinate all’interno delle manifestazioni del “Fuori Gp”. L’unica questione che rimane aperta è quella dell’area di svago organizzata da Sias: occorrerà garantire al contempo il pieno rispetto delle norme e la tutela del parco di Monza» ha commentato Pilotto.

Fanzone: no della Sovrindentenza alla ruota panoramica

La Sovrintendenza si è pronunciata sulla fattibilità delle installazioni previste per quell’area, considerandole realizzabili in nome della loro stessa provvisorietà. In considerazione della natura e del ruolo del parco di Monza ha invece espresso parere negativo sull’installazione di una ruota panoramica.