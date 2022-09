Video Gp d’Italia, 100 anni a Monza e metaverso: le interviste

Il Gp d’Italia a Monza è il primo evento della Formula 1 a sbarcare nel Metaverso con tanto di gara virtuale in concomitanza con la bandiera a scacchi. Questa è solo una delle novità del Gp del Centenario, presentato in Autodromo alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dei due sindaci di Milano e Monza, Sala e Pilotto e delle autorità Aci e Sias, Sticchi Damiani, La Russa e Redaelli. Il sold out annunciato da tempo attesta i numeri sulle 350mila presenze solo nel weekend. E peccato solo per la cancellazione della ruota panoramica, in parte compensata dalla possibilità di fare un giro in mongolfiera. Presente anche Marco Tronchetti Provera in rappresentanza di Pirelli e in veste di vice presidente dell’azienda fondata nel 1872, 120 anni fa.