Gp d’Italia: da Ersaf 100 piante per il parco di Monza (come gli anni dell’autodromo)

Sono 100 le piante da vivaio che Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) donerà giovedì 8 settembre al Consorzio per la Villa Reale e Parco di Monza. Un’iniziativa, nell’ambito del ‘MonzaFuori GP’: 100 piante per i 100 anni dell’autodromo. Compartecipi dell’evento sono il Comune di Monza e l’Unione Confcommercio di Milano Lodi Monza e Brianza (Associazione Territoriale di Monza).

Gp d’Italia e Ersaf: sette specie per il parco di Monza

Sette le specie che troveranno spazio, in tempi diversi, all’interno del parco (saranno messe a dimora nei tempi tecnici della forestazione): dal nocciolo all’acero campestre, farnia, carpino bianco e platano. “Completano la donazione arbusti del Pallon di Maggio e dell’Evonimo. Nei prossimi mesi la collaborazione tra ERSAF e Consorzio proseguirà con altre iniziative importanti”, sottolinea una nota.

Gp d’Italia e Ersaf, il sindaco: “Un gesto che ha molti significati”

“Siamo estremamente felici di questo gesto da parte di Ersaf – ha affermato il presidente del Consorzio per la Villa Reale e il Parco e sindaco di Monza, Paolo Pilotto – perché ha molti significati. A partire dalla vicinanza che Regione Lombardia dimostra nei confronti della nostra istituzione. È un atto di sensibilità ambientale nei confronti del Parco che, senza ombra di dubbio, ha passato mesi difficili a causa di una siccità che ha colpito duro il patrimonio arboreo. Unisce valori importanti: quello del rispetto per la natura alla nostra vocazione tecnologica e manifatturiera che si esplica nell’autodromo”.

Gp d’Italia e Ersaf: “Uno dei tasselli del nostro lavoro quotidiano

“Curare il patrimonio forestale di Regione Lombardia è uno dei nostri compiti fondamentali – ha spiegato il presidente di Ersaf Alessandro Fede Pellone – e questa donazione è uno dei tanti tasselli del nostro lavoro quotidiano per la conservazione del meraviglioso patrimonio vegetale lombardo a cui dedichiamo le nostre energie. Mettere a dimora cento nuove piante, nei tempi corretti, va nella direzione internazionale di arricchire il pianeta di milioni di alberi ma soprattutto testimonia la nostra vicinanza a Monza e al suo Parco. ERSAF già da anni è impegnata alla creazione delle Foreste Urbane. Ringrazio il Consorzio che si è anche impegnato a mantenere, per cinque anni, la crescita di queste pianticelle”.

La cerimonia simbolica di consegna è prevista giovedì 8 settembre alle 16.30 in largo Mazzini.