Gp di F1 di Monza: ecco le Frecce tricolori, quando sorvoleranno il circuito

Ministero della Difesa, Aeronautica Militare: 11 settembre 2022 – Monza Gran Premio di Formula 1 – Sorvolo. Una tabella, una riga, una conferma: in occasione del Gp d’Italia le Frecce tricolori non mancheranno all’appuntamento. La pattuglia acrobatica nazionale sfreccerà sui cieli di Monza e Milano prima della partenza dei bolidi. Un “regalo” che non poteva mancare per i 100 anni dell’impianto brianzolo, il tempio della velocità.

Frecce tricolori in volo poco prima delle 15 di domenica, nel 2023 si vedrà

I 9 velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce tricolori sorvoleranno la griglia di partenza al risuonare dell’Inno di Mameli pochi minuti prima delle 15 l l’orario di partenza della gara. Un evento molto atteso dal pubblico che a inizio anno era stato messo fortemente in dubbio: i vertici della Liberty Media, in linea con l’auspicio di arrivare a impatto ambientale zero entro il 2030, avevano infatti deciso di abolire i sorvoli pre gara, nei circuiti dove previsti. Una eventualità al momento evitata grazie alla mediazione istituzionale. Oltre che a Monza “salvato” anche il sorvolo di Silverstone. Per il 2023 si vedrà.