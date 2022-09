Formula 1: a Villasanta la mostra delle 100 Ferrari (più una)

Si intitola “Le Rosse nel tempio della velocità” la mostra organizzata dal Comune di Villasanta in collaborazione con l’associazione Collezionisti Villasanta di cui fanno parte diversi cittadini villasantesi, tra cui l’ex assessore Alfredo Consonni. Un allestimento di 101 modellini di Ferrari, una per ogni anno di vita dell’autodromo, più un modello speciale e inedito. Tutte riproduzioni fedelissime e fiammanti in scala 1:43. Ma non solo.

Formula 1: anche modelli autografati, la mostra dei modellini è in municipio

Alla mostra si potranno ammirare anche modelli autografati dai campioni di Formula 1 che hanno pilotato i bolidi originali, come l’auto utilizzata da Charles Leclerc.

L’allestimento della mostra è nel lungo corridoio del piano principale del municipio, sistemato per l’occasione come una pista in miniatura che ospiterà i modellini dall’8 al 10 settembre, in occasione del Gp d’Italia numero 100. Una mostra che è anche il racconto delle evoluzioni meccaniche e del design che ha caratterizzato la storia delle Rosse e della Formula 1, legate a doppio filo all’autodromo di Monza.

Formula 1: ingresso libero dall’8 all’11 settembre

La mostra a ingresso libero viene inaugurata giovedì 8 settembre. Sarà visitabile negli orari di apertura del palazzo comunale: giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19, venerdì 9 settembre dalle 8.30 alle 13.15 e sabato 10 settembre dalle 8.30 a mezzogiorno.

Un modo insolito per visitare gli spazi del municipio e per ammirare da vicino i modelli delle auto Ferrari che hanno fatto la storia del Gran Premio di Formula 1.