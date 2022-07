Villasanta celebra i 100 anni dell’autodromo di Monza: talk show, musica e mostra

Partono da Villasanta le celebrazioni dei 100 anni dell’Autodromo nazionale di Monza con una rassegna di eventi e incontri dedicati ad uno dei circuiti più famosi al mondo.

Villasanta celebra i 100 anni dell’autodromo: talk show con Walter Consonni, Alessandra Zinno, Roberto Brandazzi

Si inizia venerdì 15 luglio con “Monza 100 the legend”, un talk show dedicato alla storia e all’evoluzione della pista centenaria. L’appuntamento è alle 20.30, a Villa Camperio, con ospiti che racconteranno l’Autodromo di ieri e di oggi, con uno sguardo al futuro del circuito. Sul palco ci saranno Walter Consonni, autore del libro “Monza ‘22” insieme al direttore dell’autodromo, Alessandra Zinno e Roberto Brandazzi, presidente dell’associazione Lele forever.

La kermesse continua alle 21.30, spostandosi nel cortile di Villa Camperio, dove si esibiranno Dagmar Segbers e Michele Fazio, voce e piano. Musica e racconti di velocità e piloti, affidati alla voce del giornalista Carlo Gaeta, ideatore del programma.

Villasanta celebra i 100 anni dell’autodromo: mostra in Villa Camperio e poi i cento modellini della Ferrari

Musica, dibattiti e incontri ma anche una mostra per raccontare il primo secolo di vita dell’Autodromo. Sempre negli spazi di Villa Camperio, in via Confalonieri, sabato 16 luglio inaugura la mostra video – fotografica con immagini, filmati e scatti inediti e leggendari. Ma non solo. Grazie alla collaborazione con l’Associazione collezionisti Villasanta e al suo presidente, Alfredo Consonni, i visitatori potranno ammirare anche i cento modellini (uno per ogni anno di vita del circuito) in scala 1:43 di altrettante Ferrari. La mostra con l’esposizione dei modellini sarà visitabile fino al 23 luglio, tutti i giorni da martedì a venerdì (a partire dal 19 luglio), dalle 15 alle 18.

Tutti gli eventi della manifestazione dedicata ai cento anni di vita dell’Autodromo sono a ingresso libero e gratuito.