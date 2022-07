Fia World Endurance all’autodromo, il dirigibile Goodyear sopra Monza

Torna a Monza il FIA World Endurance Championship, il campionato del mondo endurance, e torna anche il leggendario dirigibile della Goodyear. Succede il 9 luglio (il dirigibile) nel secondo giorno di gare che occuperanno la pista dell’Autodromo nazionale monzese fino a domenica 10.

“Lo spirito di Le Mans arriva all’Autodromo nazionale Monza – scrive il circuito annunciando le gare – quarta tappa del ricco calendario del FIA World Endurance Championship, il campionato del mondo endurance. Le veloci hypercar, insieme a prototipi e GT, si sfideranno sull’asfalto del Tempio della Velocità nella 6 Ore di Monza” che prevede anche un’area Fan e, con un supplemento, l’accesso ai paddock per ammirare da vicino le auto in gara. L’animazione dell’evento è targata Radio 105 e domenica darà lo start Diletta Leotta.

Fia World Endurance all’autodromo: carburante 100% da fonti rinnovabili

“Prototipi e Gran Turismo al via utilizzeranno il carburante “Excellium Racing 100” ottenuto al 100% da fonti rinnovabili. Questa novità permetterà di ridurre del 65% le emissioni di CO2 nell’atmosfera” scrive ancora l’autodromo. Il programma, allora: dopo le prove libere del venerdì, sabato 9 due sessioni di prove libere dalle 9 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 14.30, dalle 17.30 alle 18 le qualifiche; domenica 10 dalle 9.35 alle 10.05 sessione autografi, dalle 12 alle 18 la gara. I biglietti sono in vendita.

Fia World Endurance all’autodromo: segni particolari

Sulla griglia di partenza 38 vetture, con il tanto atteso esordio della Peugeot 9×8, che si unirà alle altre Hypercar al via. In più, appunto, il Blimp, il leggendario dirigibile Goodyear che sabato 9 luglio sorvolerà Monza in occasione del FIA WEC (World Endurance Championship). I voli partono dal Parco di Monza per passare sopra l’Autodromo e sulla città.