Serie B, Monza-Juve Stabia 2-1: alveare di emozioni, una doppietta di Cutrone fa volare in Finale i brianzoli

FISCHIO FINALE: Monza batte Juve Stabia 2-1 e vola in Finale Playoff dove affronterà la vincente di Palermo-Catanzaro. Dopo un primo tempo di studio e scarno di emozioni, la gara si infiamma negli ultimi dieci minuti con una girandola di emozioni: all’85’ Cutrone, ben servito da Bakoune, scaraventa in rete la sfera; al 90′ le “Vespe” pervengono al pareggio con un sinistro affilato di Burnete che beffa Thiam sul primo palo; al 96′ il Monza chiude la contesa in contropiede, ancora con Cutrone, che segna da posizione defilata siglando il suo sesto gol in campionato e soprattutto la rete del definitivo 2-1.

⚽️ Sesto gol in stagione per Patrick Cutrone

96′ Finale al cardiopalma: il Monza scaccia i fantasmi segnando in contropiede con Cutrone, lanciato da Colombo, che da posizione defilata insacca a porta sguarnita da distanza siderale siglando la sua personale doppietta. MONZA-JUVE STABIA 2-1

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

94′ Clamorosa azione del Monza per portarsi sul 2-1: veloce ripartenza dei biancorossi con Alvarez che, servito da Hernani, esce palla al piede, avanza e, a tu per tu con Confente, spedisce a lato di poco.

93′ Ammonito Zeroli per proteste.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

90′ Pareggio della Juve Stabia: veloce ripartenza della squadra di Abate con Gabrielloni che serve in verticale Burnete, il quale allunga la falcata su Lucchesi e beffa Thiam sul primo palo con un fendente sinistro.

⚽️ GOL DELLA JUVE STABIA

87′ Ammonito Correia per proteste.

⚽️ Quinto gol in stagione per Patrick Cutrone.

85′ Monza in vantaggio: Hernani difende il pallone e lo appoggia per Bakoune che sguscia tra maglie gialloblù servendo al centro il ben appostato Cutrone che sposta la sfera con la suola scartando Confente e depositando in rete la palla dell’1-0. MONZA-JUVE STABIA 1-0

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

84′ Cambio nel Monza: al posto di Azzi entra Ravanelli.

82′ Ghiotta occasione Monza: Cutrone serve con un traversone in area Alvarez, anche lui subentrato, che controlla e calcia con un destro rasoterra con il pallone che termina a fil di palo.

81′ Cambio nella Juve Stabia: al posto di Dalle Mura entra Gabrielloni.

80′ Ammonito Burnete per un fallo commesso su Lucchesi.

79′ Piccolo spavento in area biancorossa con Ricciardi che prova a beffare la difesa brianzola ma Thiam è reattivo e lo anticipa sul tempo bloccando la sfera.

77′ Cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho entra Alvarez.

76′ Bella azione del Monza che muove il pallone velocemente da sinistra a destra: alla fine arriva un cross al bacio di Pessina imbecca Azzi che colpisce con un perentorio colpo di testa, palla fuori dallo specchio.

71′ Ammonito Thiam per perdita di tempo.

69′ Su azione da corner ci prova, da posizione defilata, il neo entrato Cutrone con un collo destro velenoso sul quale si immola Correia che gli chiude lo specchio.

64′ Doppio cambio nella Juve Stabia: al posto di Carissoni e Leone entrano Ricciardi e Pierobon.

60′ Difese attente finora con pochi sbocchi per i due attacchi. Manovre insistite dei biancorossi che provano in tutti i modi ad arginare la retroguardia stabiese.

56′ Triplo cambio nel Monza: al posto di Delli Carri, Petagna e Colpani entrano Lucchesi, Cutrone ed Hernani.

📣 INIZIA IL SECONDO TEMPO ALL’U-POWER STADIUM

46′ Doppio cambio nella Juve Stabia: al posto di Maistro e Mosti entrano Zeroli e Burnete.

DATI SPETTATORI: totale 10.785; incasso €93.011,00; settore ospiti 1.001; incasso €10.010,00.

FINE PRIMO TEMPO: reti inviolate tra Monza e Juve Stabia alla fine di un primo tempo avaro di emozioni, esattamente com’è accaduto nella prima frazione della gara di andata.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

42′ Ammonito Delli Carri per un fallo commesso su Okoro.

35′ Possesso palla insistito del Monza, si chiude a dovere la difesa gialloblù che non vuole correre rischi in questa prima frazione di gioco.

26′ Iniziativa di Azzi che si accentra e calcia col destro di potenza, palla a lato.

22′ Azione ben architettata dai brianzoli che finalizzano con un destro al volo di Birindelli, blocca centralmente Confente.

19′ Ammonito Mota Carvalho per un fallo commesso su Maistro.

18′ Prendono coraggio le “Vespe” che provano a pungere dal limite dell’area con Maistro ma l’ex Spal cincischia e la sfera diventa preda di Thiam.

14′ La Juve Stabia prova ad alzare il baricentro andando a calciare per la prima volta nell’arco del match con Cacciamani ma la traiettoria del pallone sorvola la traversa.

12′ Gol annullato al Monza per offside: una percussione centrale di Birindelli favorisce il tiro da fuori area di Colpani che è respinto da Confente, l’accorrente Mota Carvalho deposita la palla in rete da pochi passi ma in posizione irregolare.

10′ Fase di studio del match con entrambe le squadre che provano a divellere le difese avversarie con un prolungato possesso palla e con manovre molto elaborate.

4′ Ritmo forsennato e pressing alto del Monza che va al tiro con Colombo, respinge la sfera un attento Confente.

2′ Il primo sussulto del match è dei padroni di casa: Mota Carvalho semina panico a sinistra e crossa al centro per l’accorrente Colpani che colpisce di testa da ottima posizione, ma la conclusione è fuori misura.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM

Nella pancia dell’U-Power Stadium è stato avvistato Igli Tare, direttore sportivo del Milan, presente per visionare da vicino il talento Alessio Cacciamani, di proprietà del Torino e l’ex Monza Kevin Zeroli, di proprietà dei rossoneri.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Serie B, Monza-Juve Stabia: le formazioni ufficiali

In casa Monza mister Bianco stravolge la formazione standard schierando dal 1′ Colombo, facendo rifiatare in difesa sia Lucchesi che Ravanelli e affidandosi in attacco a Petagna supportato da Colpani e Mota Carvalho. I gialloblù di Abate sono orfani dello squalificato Diakité e al suo posto c’è Dalle Mura; sull’out di destra Carissoni è preferito a Ricciardi mentre in avanti c’è la sorpresa Maistro a supporto dell’unica punta Okoro.

⚪️🔴 Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Hernani, Cutrone, Ravanelli, Obiang, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso. All. Paolo Bianco.

🟡🔵 Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. A disposizione: Boer, Ricciardi, Burnete, Zeroli, Gabrielloni, Pierobon, Varnier, Ciammaglichella, Kassama, Candellone, Torrasi, Mannini. All. Ignazio Abate.

È il giorno del ritorno della Semifinale Playoff di Serie B che sancirà la prima finalista. È il giorno di Monza-Juve Stabia: un match che vede di fronte la regina Teodolinda e le Vespe gialloblù, in un pittoresco alveare di emozioni che si preannuncia da brividi. La gara di andata è terminata 2-2, così come in campionato: i campani, trascinati da un ispirato Cacciamani e dopo il doppio vantaggio firmato da Mosti e Okoro, hanno subito la rimonta brianzola che sono andati in rete con i difensori Carboni e Delli Carri. Per accedere in Finale Playoff al Monza basterà fare due risultati su tre, ma guai ad abbassare la guardia contro un avversario che in campionato ha fatto tremare molte squadre. Calcio d’inizio in programma martedì 19 maggio alle 20.00 all’U-Power Stadium. Chi passa, vola in finale.

Serie B, Monza-Juve Stabia: i convocati

LATO MONZA – Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Bianco ha convocato 24 calciatori per Monza-Juve Stabia, gara valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie BKT 2025/26, in programma martedì 19 maggio alle 20.00 all’U-Power Stadium. Di seguito la lista completa: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 3 Lucchesi, 6 Antov, 7 Azzi, 8 Hernani Junior, 10 Cutrone, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 15 Delli Carri, 19 Birindelli, 20 Thiam, 21 Colombo, 24 Bakoune, 25 Álvarez, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 28 Colpani, 30 Caso, 32 Pessina, 37 Petagna, 43 Strajnar, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho.

LATO JUVE STABIA – La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, dopo l’allenamento odierno, il tecnico Ignazio Abate insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati per il match Monza-Juve Stabia, valevole per la semifinale di ritorno dei Play Off di Serie BKT, in programma domani, martedì 19 maggio 2026, con inizio alle ore 20:00 presso l’U-Power Stadium. Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer. Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 13 Varnier, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini. Centrocampisti: 5 Battistella, 8 Zeroli, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti. Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 27 Candellone, 70 Luz Dos Santos, 90 Okoro. Diffidati: Mosti, Pierobon. Squalificati: Diakitè. Indisponibili: Morachioli.

Serie B, Monza-Juve Stabia: la designazione arbitrale

Monza-Juve Stabia, gara valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie BKT 2025/26, in programma martedì 19 maggio alle 20.00 all’U-Power Stadium sarà diretta da Maurizio Mariani di Aprilia (Lt). Assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Andrea Zezza di Ostia Lido (Rm). Quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese. VAR Ivano Pezzuto di Lecce ; AVAR Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq).