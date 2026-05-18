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Serie B, l’altra semifinale playoff: il Catanzaro travolge il Palermo

Andata delle semifinali playoff di Serie B, la vera sorpresa è arrivata dal Catanzaro che ha travolto il Palermo per 3-0.
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Calcio pallone gol
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Il Monza ha pareggiato 2-2 in rimonta nell’andata delle semifinali playoff a casa della Juve Stabia, ma la vera sorpresa è arrivata dall’altra parte del tabellone: a Catanzaro, la squadra di Aquilani ha travolto il Palermo di Pippo Inzaghi. Tre a zero il finale con gol fulminante dei padroni di casa dopo 49 secondi da cui i siciliani non sono riusciti a riprendersi. Marcatori Iemmello, autore della doppietta con bis al 14′, e Liberali al 40′.

Partita di ritorno mercoledì 20 maggio alle 20 allo stadio Barbera di Palermo.

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