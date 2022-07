Autodromo di Monza: la ELMS 4 Ore passa il testimone alla WEC 6 Ore

È partita con grandi emozioni la due settimane di gare endurance all’Autodromo di Monza. La ELMS 4 Ore è andata ai francesi Paul Lafargue, Paul Loup Chatin e Patrick Pilet sulla loro Oreca 07 – Gibson #28. Ora il testimone passa alla WEC 6 Ore di Monza con l’iconico dirigibile Goodyear a solcare i cieli della Brianza.

Autodromo di Monza: la ELMS 4 Ore va alla Oreca 07 – Gibson #28

I vincitori della ELMS sono partiti dalla nona posizione, più forti anche di una penalità di 20 secondi per non aver rallentato a sufficienza in regime di Full Course Yellow, hanno preceduto il team Panis Racing, vicino a bissare la vittoria ottenuta nella 4 Ore di Monza del 2021 con Julien Canal, Job Van Uitert e Nicolas Jamin, e il trio di Prema – Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg e Lorenzo Colombo arrivati con i favori del pronostico dopo aver monopolizzato le prime due corse stagionali.

Autodromo di Monza: ELMS 4 Ore, Carola Campagna ha cantato l’inno

Grande partecipazione domenica per la sessione autografi dei piloti e l’apertura al pubblico della griglia di partenza. Lo show è stato arricchito dalla performance del biker di moto trial Julien Perret, conosciuto per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent, e dall’Inno italiano cantato dalla brianzola Carola Campagna, giovane artista di All Together Now. A sventolare la bandiera verde della partenza e la chequered flag finale è invece stato lo youtuber Davide Cironi.

Autodromo di Monza: 38 auto per la 6 ore di Monza del World Endurance Championship

Nel Tempio della Velocità torna in pista tra venerdì 8 e domenica 10 luglio la 6 ore di Monza del World Endurance Championship. Sulla griglia di partenza 38 vetture, con il tanto atteso esordio della Peugeot 9×8, che si unirà alle altre Hypercar al via. Annunciata la presenza di Diletta Leotta.