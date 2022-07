Calcio: il Monza spiega le maglie per la Serie A

Dopo averle svelate, in anteprima con Matteo Pessina e ufficialmente con l’official sponsor Motorola, il Monza è entrato nei particolari delle nuove maglie: per prima volta nella storia per la Serie A e per questo speciali. Esordiscono, come la squadra, domenica 10 luglio nell’amichevole contro il Bellinzona. E con una sorpresa da attendere a fine estate.

Una nuova maglia in Serie 🅰️⚪️🔴

La tradizione e lo stile italiano si uniscono per dare vita alla prima storica maglia del Monza in Serie A 🔥🔝 Hello Monza! 👋#ACMonza #Monza #Kits pic.twitter.com/GTJhXXxRyS July 9, 2022

Calcio, le nuove maglie per la Serie A: la classica rossa casalinga

La divisa Home è di colore rosso con l’iconica banda bianca laterale più sottile rispetto agli ultimi anni, “a richiamare la prima storica volta in cui apparve nel 1971”, dice la società. Sul cuore il logo Ac Monza è arricchito dalle date 1912-2022 per onorare il 110° anno del Club. Sul retro sotto il colletto, come da tradizione trova posto il logo dell’Autodromo Nazionale Monza, “anch’esso in versione speciale per celebrare il Centenario della storica pista cittadina”.

Calcio, le nuove maglie per la Serie A: quella per le trasferte

La divisa Away è proposta in colore bianco con banda rossa e riporta gli stessi elementi grafici e decorativi della prima divisa. I pantaloncini sono bianchi come i calzettoni abbinati.

Calcio, le nuove maglie per la Serie A: i portieri

Il kit dei portieri è composto da due outfit che si differenziano e caratterizzano per i colori. Il primo è di colore giallo, mentre il secondo è la variante in nero del primo.

Calcio, le nuove maglie per la Serie A: terza divisa a sorpresa

Il set di maglie verrà completato da una terza divisa che sarà svelata in occasione del compleanno del Monza l’1 settembre.

La losanga della Lotto, che realizza le divise per il quarto anno dal debutto nel 2019 in Serie C, caratterizza il fondo manica e il pantaloncino mentre sul petto è applicato il logo Lotto istituzionale. La divisa è completata da pantaloncini rossi e calzettoni rossi con i dettagli in bianco.

A completare la maglia trovano spazio gli sponsor tra conferme e grandi novità. Lo sponsor ufficiale per le prossime due stagioni è Motorola che compare con l’iconica “M” sul petto. Poi U-Power, per il terzo anno consecutivo con il leone del Naming Sponsor nella parte superiore; Pontenossa, in veste di Back Sponsor, si conferma sulla divisa biancorossa per il sesto anno consecutivo; conferma anche per Dell’Orto, al fianco del del Monza fin dalla Serie C. Nella stagione 22/23 Dell’orto sarà presente nell’inedità veste di Sleeve Sponsor (sulla manica).

La società fa sapere ai tifosi che le maglie sono ordinabili sullo shop online o all’Official corner di viale Sicilia.