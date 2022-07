ITA Airways title sponsor del centenario dell’Autodromo di Monza

Prende il volo il centenario del “tempio della velocità”, l’autodromo di Monza: ITA Airways sarà Title Sponsor e i cieli saranno solcati da quattro aerei con il logo delle celebrazioni e una speciale livrea azzurra, un A330 dedicato a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi e due Airbus A319 ad Alberto Ascari, due volte Campione del Mondo di Formula 1 e Michele Alboreto. Una partnership che è stata svelata (così come l’esemplare di A330 dedicato a Nuvolari) nella mattinata di martedì 12 luglio durante una conferenza stampa all’aeroporto di Fiumicino alla presenza del presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, dell’omologo del CONI, Giovanni Malagò e del presidente esecutivo di ITA Airways, Alfredo Altavilla.

Ita Airways e Autodromo: aereo dedicato a Enzo Ferrari volerà prima del Gp di Monza

“Monza è il Gran Premio d’Italia e non poteva non esserci la Compagnia di Bandiera, con ACI è una partnership naturale, siamo entrambi ambasciatori della migliore Italia nel mondo” ha detto Alfredo Altavilla. E le sorprese non sono finite: il nuovo Airbus A350 sarà dedicato a Enzo Ferrari, il cui nome sarà scritto su sfondo rosso. Volerà per la prima volta in occasione del prossimo Gran Premio di Monza di settembre quando sorvolerà il circuito prima della partenza. Un volo che sarà alimentato con il SAF, il jet fuel più ecologico al mondo.

Sticchi Damiani (Aci) e Malagò (Coni) fieri della partnership Autodromo – Ati

“Nuvolari, Ascari, Alboreto e, naturalmente, Ferrari, hanno fatto volare e incontrare generazioni di appassionati e tifosi del motorsport di ogni parte del mondo – ha detto Sticchi Damiani – Quest’anno i nostri piloti voleranno insieme: l’augurio di tutti noi è quello che riescano a condurre ITA Airways e il Circuito Nazionale di Monza verso un futuro sempre più luminoso e fortunato“. “Siamo fieri – ha detto a sua volta Giovanni Malagò, Presidente del CONI – che l’ACI, attraverso questa prestigiosa partnership, rinsaldi il legame del nostro movimento con ITA Airways. La celebrazione del Centenario dell’Autodromo di Monza e l’attribuzione del naming di quattro aerei a figure e interpreti intramontabili, capaci di imprese leggendarie, esalta l’importanza della storia dell’automobilismo e la fondamentale attività promossa dalla Federazione per il suo sviluppo“.