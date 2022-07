Curiosità Goodyear: il dirigibile per la 6 Ore di Monza

Quando arriva diventa il protagonista. Curiosità e foto per il dirigibile Goodyear tornato a Monza in occasione del FIA World Endurance Championship all’autodromo.

Curiosità Goodyear: il dirigibile vola “like a boat”

Il 9 e 10 luglio sorvolerà questa parte di Brianza per fornire la copertura aerea della 6 Ore di Monza di cui il brand è partner esclusivo per la categoria LMP2. Una presenza silenziosa che non passa comunque inosservata: lui vola “like a boat”, avvertono una volta a bordo. Ed è vero, leggero nonostante i 75 metri di lunghezza (per 18 di altezza).

Per raggiungere l’autodromo il dirigibile ha incontrato sulla propria strada St Pölten, Hartberg, Celje, Ljubljana entrando in Italia da Gorizia il 7 luglio e raggiungendo Monza sorvolando Venezia, Padova e Verona.

Dirigibile Goodyear Monza Dirigibile Goodyear Monza Dirigibile Goodyear Monza 17/07/2021 Milano: Dirigibile Zeppelin Goodyear – foto ©Yuri Laudadio

Curiosità Goodyear: cos’ha visto il dirigibile Europa

Il dirigibile Europa è un modello “di ultima generazione semirigido Zeppelin NT di marca Goodyear con telaio inferiore o superiore rigido interno e un involucro pressurizzato che, ad oggi, è il più grande del suo genere al mondo”, fa sapere la casa.

Arrivato per la prima volta in Europa nel marzo del 1972, ha volato nei 14 anni successivi partecipando a numerosi eventi di rilievo, tra cui il Gran Premio di Germania del 1985 al Nürburgring, gli Open di Francia del 1986 al Roland Garros e due matrimoni reali britannici, prima di andare in pensione e tornare per seguire il Giro d’Italia nel 2011. E oggi continua a effettuare riprese aeree di eventi di grande richiamo, come la 24 Ore di Le Mans, funzionando al tempo stesso come importante mezzo di comunicazione.

Curiosità Goodyear: «Sta diventando un appuntamento fisso di luglio»

«Siamo felici di accogliere di nuovo il passaggio del dirigibile Goodyear in Italia, che ormai sta diventando un appuntamento fisso del mese di luglio – ha commentato Elena Versari, GM Consumer di Goodyear Italia – È bellissimo vedere la sorpresa e lo stupore di chi, alzando gli occhi, riesce a scorgere in cielo il dirigibile Goodyear: un vero e proprio ambasciatore dei valori del nostro marchio, ma anche degli eventi più importanti di motorsport, e non solo, al mondo».

Curiosità Goodyear: un po’ di storia

Fondata nel 1898, la Goodyear Tire and Rubber ha creato un dipartimento di aeronautica nel 1910. E nel 1912 prese il volo il primo pallone prese. Nel 1917 la Marina degli Stati Uniti ordinò nove dirigibili “di tipo B”, collaborando poi strettamente con l’azienda negli anni successivi. Quello in volo su Monza è un dirigibile Zeppelin NT a marchio Goodyear, gestito dalla Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH. Si tratta del più recente risultato di un rapporto di collaborazione tra Goodyear e Zeppelin che dura da quasi un secolo.