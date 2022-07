Motori: Alpine vince la Wec 6 Ore di Monza, appuntamento al Gp d’Italia

È l’Alpine Elf Team dei piloti Matthieu Vaxiviere, Nicolas Lapierre e André Negrão la vincitrice assoluta della seconda edizione della 6 Ore di Monza del World Endurance Championship disputata all’Autodromo di Monza in una bella cornice di pubblico e con la curiosità scatenata dal ritorno del dirigibile Goodyear per il secondo anno consecutivo nei cieli della Brianza.

Motori, Wec 6 Ore di Monza: il ritiro di Glickenhaus

Dal punto di vista sportivo per Alpine è un successo prezioso in chiave campionato. La gara si è decisa dopo una lotta con entrambe le Toyota e tre vetture a giocarsi la vittoria fino alla fine, tra sorpassi, controsorpassi e giochi di strategia.

Dopo le prime tre ore avanti di quasi 1 minuto la Glickenhaus di Olivier Pla, Romain Dumas e Luis Felipe Derani, dominante in qualifica al sabato, ma una penalità prima e un guasto poi hanno costretto il terzetto al ritiro. Lasciando strada aperta agli avversari e all’Alpine che ha condotto una gara all’attacco.

Motori Endurance 6 Ore Monza Partenza WEC 2022 Motori Endurance 6 Ore Monza Vincitore GTE PRO: Corvette Motori Endurance 6 Ore Monza vincitore WEC 2022 Alpine Motori Endurance 6 Ore Monza vincitore WEC 2022 Alpine

Motori, Wec 6 Ore di Monza: gli episodi decisivi

Gli episodi decisivi si sono verificati nell’ultimo terzo di corsa, quando Vaxiviere ha dato prova della sua forza sorpassando prima la vettura #8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, che hanno chiuso la 6 Ore al secondo posto assoluto dopo un tentativo di rimonta sui vincitori nel finale, e poi Kamui Kobayashi, al volante dell’altra Toyota GR010 – Hybrid insieme a Mike Conway e Jose Maria Lopez. In questo secondo sorpasso, c’è stato un contatto tra Vaxiviere e Kobayashi, con il giapponese che si è visto obbligato a una sosta ai box per una foratura. La Toyota #7 ha finito così al terzo posto.

Motori, Wec 6 Ore di Monza: esordio amaro per le Hypercar Peugeot

Esordio amaro invece per Peugeot nel primo vero banco di prova in una competizione per le due Hypercar 9×8 al debutto assoluto sulla pista di Monza. Dopo aver riscontrato problemi tecnici già in qualifica, conclusa al terzultimo posto della griglia, la #93 di Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne si è inchiodata all’ingresso della pitlane dopo pochi minuti ed è stata costretta al ritiro. Stessa sorte per i compagni di squadra Loic Duval, Gustavo Menezes e James Rossiter, ma dopo tre ore e mezza di gara.

Motori, Wec 6 Ore di Monza: la gara LMP2

Tra le LMP2 vittoria di Rui Andrade, Norman Nato e Ferdinand Habsburg sulla loro Oreca 07 – Gibson di Realteam by WRT davanti a Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa e William Stevens (Jota), leader della classifica piloti, che hanno rimontato dalla 38esima e ultima posizione della griglia di partenza.

Motori, Wec 6 Ore di Monza: la gara LMGTE Pro

Si è risolta solo a due minuti dalla fine anche la gara tra le LMGTE Pro, e non è stato un finale piacevole per la Ferrari 488 GTE Evo di Antonio Fuoco e Miguel Molina superati da Corvette Racing, con la Chevrolet Corvette C8.R del team anglo-americano Nick Tandy e Tommy Milner, bravi a sfruttare un rifornimento non previsto per gli avversari.

Motori, Wec 6 Ore di Monza: la gara LMGTE Am

Alle Iron Dames non è bastata invece una grande prestazione sia in qualifica che in gara per spuntarla su tutti i competitor nella classe LMGTE Am. Dopo una sorprendente pole di Sarah Bovy e un primo posto a lungo confermato anche da Rahel Frey e Michelle Gatting, le ragazze al volante della Ferrari 488 GTE Evo si sono viste soffiare uno storico trionfo a Monza dalla Porsche 911 RSR – 19 di Dempsey-Proton Racing, guidata da Christian Ried e dai britannici Sebastian Priaulx e Harry Tincknell. Cruciale una sosta ai box più lunga del previsto.

Motori, Wec 6 Ore di Monza passa il testimone al Gp d’Italia 2022

Il Campionato del Mondo Endurance passa il testimone all’evento clou per l’Autodromo Nazionale Monza che compie cento anni: il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 dal 9 all’11 settembre.