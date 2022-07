Il Fuori Gp di Monza va deserto: il Comune tratta con i privati

Il Fuori Gp di Monza pare proprio non allettare gli operatori: la gara che il Comune ha pubblicato alcune settimane fa con l’obiettivo di individuare una società che organizzasse gli eventi e le animazioni nella settimana del Gran Premio di Formula 1 è andata deserta. Nessuno si è fatto avanti per compilare il cartellone per il 2022 e il 2023: difficile dire se gli addetti ai lavori sono stati scoraggiati dal poco tempo a disposizione, dal timore che una eventuale nuova ondata di covid-19 possa tenere lontano il pubblico o se non si sono proposti perché non hanno ritenuto congruo il contributo di 73.770,50 euro annuo annunciato dal Comune a fronte del valore stimato della concessione di 273.770,50 euro, Iva esclusa.

Il Fuori Gp di Monza: il programma atteso

Come accaduto in altre situazioni simili a breve gli uffici di piazza Trento e Trieste dovrebbero assegnare direttamente l’incarico a una società del settore con il mandato di animare il centro in quello che dovrebbe essere il Gran Premio del ritorno alla normalità, senza le limitazioni al numero degli spettatori sulle tribune dell’autodromo causate dalla preoccupazione di contenere la diffusione del covid-19 né, se i numeri del contagio non peggioreranno, le restrizioni alla partecipazione agli eventi.

Il programma, che dovrebbe vivacizzare e colorare di rosso Ferrari le strade del centro di Monza da giovedì 8 a domenica 11 settembre, non dovrebbe discostarsi troppo da quello delle passate edizioni: le piazze Trento e Trieste, Roma, San Paolo e le vie limitrofe potrebbero ospitare iniziative legate ai motori tra cui i simulatori di velocità e le esposizioni di bolidi da corsa e di altre vetture. Sul palco al lato del municipio potrebbero alternarsi gruppi musicali, cantanti, artisti oltre gli ospiti di talk show dedicati al mondo dell’automobilismo. Un angolo del centro potrebbe essere dedicato ai bambini, disposti a fare la fila per cimentarsi con veicoli in miniatura sulla pista riservata a loro.

Monza e il Fuori Gp: la città e gli incontri

Il Fuori Gp di Monza, spesso accompagnato da eventi culturali tra cui l’inaugurazione di mostre fotografiche o di pittura, si è rivelato una vetrina per tante società sportive, in particolare per quelle che si dedicano a discipline poco praticate che, prima dello scoppio della pandemia, organizzavano le loro esibizioni in piazza Cambiaghi. Gli amanti del cibo da strada e della cucina, invece, negli ultimi anni si sono diretti a colpo sicuro verso piazza Carrobbiolo e i Boschetti Reali attratti dalla possibilità di lasciarsi tentare da degustazioni, spuntini e cene.