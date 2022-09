Dalla stazione ai Boschetti passando dal centro, Monza accoglie bolidi e tifosi con il Fuori Gp

Motori, musica, momenti di aggregazione e performance artistiche faranno da filo conduttore al Fuori Gp che da giovedì 8 a domenica 11 animerà Monza e che, per la prima volta, oltrepasserà i confini del centro. «Abbiamo cercato di seguire – ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto presentando la kermesse – il percorso ideale compiuto da chi arriva in città con il treno». Gli appuntamenti si susseguiranno dalla stazione, dove risuoneranno i versi di Poesia Presente, fino ai Boschetti: «La manifestazione – ha aggiunto – vuole offrire spazi dedicati allo sport, alle rappresentazioni teatrali, ai giochi per i bambini ma anche spunti per riflettere». «Nonostante il poco tempo avuto per organizzare il cartellone – ha affermato l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – con Vision Plus proponiamo un programma di qualità, ricco di forme artistiche differenti, in cui sono coinvolti i giovani, le associazioni culturali, sportive e di categoria e raggiungiamo piazze mai toccate come quella di San Rocco». «Vogliamo essere – ha commentato il suo collega alle Attività produttive Carlo Abbà – una città attrattiva e accogliente anche per idee e proposte non convenzionali».

Fuori Gp a Monza, si inaugura giovedì 8, sabato il concerto di Enrico Ruggeri

Il Fuori Gp, che sarà inaugurato giovedì 8 alle 18.30 in piazza Trento e Trieste dalla pesista e conduttrice televisiva Danielle Frédérique Madam, avrà il suo fulcro proprio nella piazza centrale di Monza dove saranno esposte le auto da competizione e dove, nell’angolo riservato a Radio Number One, si svolgeranno i talk show dedicati ai motori. Saranno, inoltre, installati il maxischermo che consentirà al pubblico di vedere le prove e la gara di domenica, e il palco su cui saliranno gli artisti. I fans di Enrico Ruggeri non potranno mancare l’appuntamento con cui sabato, alle 22, il cantautore chiuderà la serie dei tre concerti aperti giovedì dalla Zurawski Band e venerdì da De Palma Bros Big Band All Swing.

Fuori Gp a Monza, degustazioni ai Boschetti e tributi musicali

I giovani musicisti troveranno i loro spazi in piazza Carrobiolo dove si esibiranno gli allievi dei corsi musicali dello Zucchi e di Talent Yard. Piazza Cambiaghi e i Boschetti diventeranno i luoghi delle degustazioni accompagnate dalla musica. In via D’Annunzio le compagnie teatrali monzesi presenteranno sabato alle 18.30 “Storie da Bar Sport” e alle 21.30 il pubblico potrà lasciarsi trascinare dai tributi a La febbre del sabato sera e Mamma mia! Piazza Roma sarà riservata ai bambini con le animazioni ludiche mentre piazza Duomo diventerà la vetrina della città in cui i visitatori potranno trovare informazioni utili.

Fuori Gp a Monza, centenario dell’autodromo celebrato con una mostra

Il centenario dell’autodromo sarà celebrato, oltre che dalla mostra “Cronache di una costruzione – Quadri di un’evoluzione” allestita ai Musei Civici, dai cento alberi autoctoni che Confcommercio ed Ersaf Lombardia doneranno affinché siano piantumati nel Parco. L’iniziativa sarà illustrata giovedì alle 19 al gazebo in largo Mazzini. I negozianti richiameranno i simboli e le immagini della Formula Uno nelle loro vetrine ed esporranno i modelli dei monumenti monzesi realizzati da Enrico Rossi con infinita pazienza e migliaia di stuzzicadenti.