Il Comune di Lesmo festeggia i 100 anni dell’autodromo con una serie di eventi

Il Comune di Lesmo in occasione del Gran premio di Monza 2022 vuole celebrare la ricorrenza dei 100 anni dell’inaugurazione dell’Autodromo Nazionale di Monza (1922 – 2022) con una rassegna di eventi volta alla celebrazione del prestigio internazionale del tracciato e allo stesso tempo alla narrazione della sua valenza storica, culturale e sportiva nel contesto territoriale brianzolo.

Il Comune di Lesmo e “Monza 100 the legend

Sono diverse le occasioni per festeggiare insieme, organizzate dal Comune in collaborazione con Epic(k)onomia e con i commercianti del territorio. Domenica 11 settembre alle ore 20.30 all’oratorio di Peregallo si terrà l’evento “Monza 100 the Legend”: lo spettacolo musicale e letterario “Voci di Passione”, una serata di parole e musica dedicata a personaggi, episodi, eventi e ricordi che hanno fatto la storia dell’autodromo e della Lesmo degli anni ’50. Lo spettacolo è a cura di Carlo Gaeta e Claudio Calvi con la partecipazione della cantante Dagmar Segbers accompagnata alla tastiera da Michele Fazio. L’esibizione sarà preceduta da un’introduzione, che vedrà l’intervento di testimoni locali, e non, della vita dell’Autodromo.

Il Comune di Lesmo e la mostra “Le immagini della leggenda”

A partire da lunedì 12 settembre e fino a domenica 18 settembre verrà installata in Sala Consiliare, via Vittorio Veneto 15, la mostra video fotografica “Le immagini della leggenda”: un

secolo prende forma attraverso le immagini e nella nuova narrazione digitale. Quattro capitoli,

quattro schermi che ripercorrono attraverso le immagini il tema della storia dell’autodromo, dei

campioni, delle corse e degli eventi e infine del pubblico protagonista. A far cornice, un weekend di serate a tema diffuse tra i locali del territorio del Comune attraverso le quali ripercorrere i temi dell’autodromo, dello sport, della storia e della velocità. Tutti i dettagli saranno pubblicati sulla pagina internet dedicata alla rassegna sul sito web istituzionale del Comune di Lesmo.