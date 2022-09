Gp d’Italia 2022: nuovo sequestro lampo per la Fan Zone in autodromo

Un nuovo sequestro “lampo” per l’area della Fan Zone al Roccolo nel parco di Monza nella serata di mercoledì. Dodici ore di stop dei lavori per arrivare ad un nuovo dissequestro in tarda mattinata di giovedì. E intanto i tempi per allestire l’area di intrattenimento per il pubblico in autodromo, un nuovo Format preteso su ogni circuito da Liberty Media, si fanno serratissimi.

Gp d’Italia 2022: area del Roccolo transennata giovedì mattina

L’area al Roccolo è stata completamente transennata giovedì mattina, nessuna possibilità di accesso. All’interno si vedono i due campi da padel con le pareti di vetro, due palchi montati, qualche stand vuoto. I piccoli food truck sono parcheggiati all’esterno in attesa di conoscere il proprio destino.

Gp d’Italia 2022: è partito il “piano B” dietro alle tribune

Se il Roccolo appare una landa desolata, c’è un grande movimento intorno all’area P9 all’ingresso di Vedano. Dietro le tribune si sta realizzando una Fan Zone più piccola. Era il piano “B” di cui già parlava il sindaco Paolo Pilotto nelle giornate di grande incertezza dello scorso fine settimana quando la festa del centenario era stata rovinata dalla mancanza di notizie dal tribunale.

Quindi al momento il pubblico avrà simulatori e food truck concentrati in un’area più piccola, mentre gli eventi musicali sono già stati spostati sul podio.

Gp d’Italia 2022: il dissequestro alle 13 di giovedì

Dopo il dissequestro del Gip Marco Formentini lunedì, a cui era stato presentato un provvedimento urgente di dissequestro con tanto di parere di conformità della Conferenza dei servizi riunitasi in urgenza, c’è stato dunque un altro fermo ai lavori da parte del pm. Il Gip però non ha convalidato il sequestro e all’area sono stati tolti i sigilli alle 13 dell’8 settembre.