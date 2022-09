Verso il Gp d’Italia: Frecce tricolori e Airbus Ita in ricognizione sull’autodromo di Monza

Sono arrivate nel primo pomeriggio di giovedì 8 settembre e questa volta non erano sole. La coppia di Frecce tricolori che tradizionalmente si affaccia sulla Brianza un paio di giorni prima del Gp d’Italia in ricognizione, ha sorvolato l’autodromo di Monza insieme all’Airbus A350 di ITA con il brand del centenario atteso come presenza speciale domenica 11 settembre.

Verso il Gp d’Italia: domenica il sorvolo tricolore prima della partenza

Si sono fatti notare tracciando le loro rotte nel cielo della Brianza e di Milano, rompendo la routine settimanale col boato dei motori. In attesa dello scenografico sorvolo sul rettilineo dell’autodromo che a ogni Gp accompagna l’inno nazionale e precede il semaforo verde. Lo spettacolo delle Frecce è emozionante in autodromo, ma la scia tricolore è sempre ben visibile da una ampia parte della provincia.