Meteo Monza Brianza: temporali in arrivo e allerta gialla, ma non nel weekend

Temporali in arrivo anche sulla Brianza per l’avvicinamento dalla Francia di una perturbazione di origine atlantica. Pioggia dalla serata di mercoledì 7 settembre e poi ancora nella mattina di giovedì 8. Una nuova tranche di temporali è attesa nella mattinata di venerdì, mentre dovrebbe essere asciutto il weekend (nell’interesse di chi andrà all’autodromo per il Gp d’Italia).

Meteo Monza Brianza: allerta gialla per il nodo idraulico di Milano

La Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per il territorio che comprende la provincia e il nodo idraulico di Milano. E l’allerta arancione per le Prealpi.