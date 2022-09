Gp d’Italia a Monza: la viabilità a Villasanta e nella frazione San Giorgio

Modifiche alla viabilità previste a Villasanta e al confine con Biassono in occasione del Gran Premio di Formula 1, dal 9 all’11 settembre.

Gp d’Italia a Monza: quattro aree di sosta a Villasanta

Il piano della mobilità concordato da Monza Mobilità in accordo con gli organi competenti e con la Prefettura prevede la realizzazione all’interno del territorio comunale di quattro aree di sosta destinate ai visitatori che prenderanno parte al GP. Una è stata allestita in via Benvenuto Cellini, e ospiterà fino a 70 auto nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre, c’è poi l’area ex Carrier, con 227 posti auto aperta sempre sabato e domenica su via Sanzio e ancora il parcheggio all’angolo tra le vie Caravaggio e Sanzio per 10 autobus e infine il parcheggio della Rovagnati, in viale Monza.

L’intento – spiegano dal Palazzo comunale – è di ridurre il più possibile l’impatto della competizione sulla circolazione in città, e per garantire le migliori condizioni di sicurezza sul territorio.

Gp d’Italia: nevralgico il ruolo dell’incrocio tra le vie Monza e Sanzio

Particolarmente nevralgico sarà il ruolo svolto dall’incrocio tra le vie Monza e Sanzio, un tratto che sarà percorso anche dal servizio navetta messo a disposizione dall’organizzazione (la linea blu in arrivo dallo stadio di Monza).

Per tutti i giorni del fine settimana del Gran Premio d’Italia gli agenti della Polizia locale di Villasanta saranno affiancati anche dal personale di Monza Mobilità.

Gp d’Italia: i blocchi alla circolazione per sabato e domenica

Solo per i giorni di sabato e domenica sono previsti blocchi alla circolazione su tutta via Sanzio che sarà accessibile solo ai mezzi autorizzati. Restrizioni simili sono previste anche per le vie Confalonieri e Farina, per consentire un passaggio più fluido dei pedoni verso il parco. In generale il traffico sarà difficoltoso in tutte le vie a ridosso del parco per l’intero fine settimana. È preferibile scegliere percorsi alternativi.

Gp d’Italia: le modifiche da venerdì a San Giorgio

Limite alla circolazione anche nella frazione di San Giorgio al confine con Biassono. Su indicazione del Comune di Biassono la strada che da Villasanta porta a San Giorgio e di lì a Biassono verrà chiusa alla circolazione stradale dalle 7 alle 19, da venerdì 9 settembre e fino al termine della manifestazione. Il varco resterà aperto solo per i residenti di San Giorgio. Negli stessi giorni e con i medesimi orari sarà chiusa al traffico anche via Baracca, aperta solo ai residenti.