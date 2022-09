Gp d’Italia di F1, tribuna fai da te dei tifosi orange nel campeggio: la Polizia blocca tutto

Hanno introdotto nell’area camping confinante con la prima variante tonnellate di tubi e piattaforme per allestire una vera e propria tribuna una ottantina di tifosi prevalentemente provenienti dai Paesi Bassi identificati giovedì 8 settembre da personale della Questura nel corso di specifici controlli predisposti in occasione del “Gran premio d’Italia di Formula 1”. L’allestimento della “tribuna fai da te” è stato bloccato sul nascere dagli agenti.

Tribuna fai da te nel campeggio dell’autodromo: materiale rimosso

Che sono rimasti sorpresi nel vedere il nutrito gruppo di tifosi intenti a realizzare il manufatto utilizzando tonnellate di materiale tipo ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme. In serata è stato fatto convergere nel campeggio un primo camion per caricare parte del materiale. Durante l’operazione – specificano dalla Questura – alcuni campeggiatori in evidente stato di alterazione alcolica hanno tentato di opporsi alla rimozione.

Tribuna fai da te, ostacolata la rimozione del materiale

Nella primissima mattinata di venerdì sono stati effettuati ulteriori carichi dei ponteggi e delle tubature che sono quindi stati definitivamente sgomberati dall’area camping, sempre sotto il controllo dei Funzionari e personale della Questura di Monza e della Brianza.