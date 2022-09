F1, il LIVE sul Gp d’Italia all’autodromo di Monza: tutto quello che succede dentro e fuori

Sabato 10 settembre, ore 8.37: Aci Automobile Club d’Italia annuncia via social il sorvolo dell’aereo Airbus A350 ITA personalizzato per il centenario dell’Autodromo di Monza e dedicato a Enzo Ferrari poco prima dell’inizio del Gp d’Italia.

Il logo Esselunga sulle Red Bull, una monoposto esposta nel supermercato di Macherio

Ore 8.56: Siglato un esclusivo accordo che vede Esselunga come Team Partner della Scuderia Oracle Red Bull Racing in occasione del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Il logo Esselunga figurerà sulle monoposto Oracle Red Bull Racing, in gara al Gran Premio d’Italia 2022 in programma dal 9 all’11 settembre all’Autodromo Nazionale Monza. Fino all’11 settembre, presso il negozio Esselunga di Macherio, in via Volta, nei pressi dell’Autodromo, sarà possibile ammirare da vicino una monoposto Oracle Red Bull Racing. Nel negozio di Monza (viale Libertà), dal 6 al 11 settembre, sarà invece possibile cimentarsi nella simulazione di un divertente Pit Stop.

Il programma della giornata di sabato all’autodromo: qualifiche F1 alle 16

Ore 9.34: questo il programma della giornata all’autodromo di sabato 10 settembre. 10:35 – 11:30 | Sprint Race – FIA Formula 3 (18 giri o 40minuti + 1 giro); 13:00 – 14:00 | Prove Libere 3 – Formula 1; 14:05 – 14:15 | Emerson Fittipaldi Anniversary Lap; 14:30 – 15:00 | Qualifiche – Porsche Mobil 1 Supercup; 16:00 – 17:00 | Qualifiche – Formula 1; 17:10 – 17:30 | Parata di Alfa Romeo Storiche; 18:00 – 18:50 | Sprint Race – FIA Formula 2 (21 giri o 45minuti + 1 giro).

I tanti tifosi della Ferrari

Le sensazioni di Sainz e Leclerc dopo le prove libere

Ore 9.45: le dichiarazioni dei due piloti Ferrari dopo le prove libere di venerdì, Sainz: “In macchina mi sento a mio agio e il pacchetto-vettura in questo week-end sembra funzionare piuttosto bene C’è ancora margine per migliorare, specie sul passo“. Leclerc: “Non siamo ancora completamente soddisfatti per quanto riguarda il bilanciamento ma sappiamo in quale direzione andare. Se riusciremo a mettere tutto insieme, credo che possiamo contare su un buon potenziale per portare a casa un risultato importante nel week-end“.

Maxi afflusso di tifosi, code e (pochi) controlli

Ore 10.22: (di Enrico Mapelli) C’erano una volta i metal detector, nei tempi in cui la pandemia era di là da venire e il pericolo numero uno erano gli attentati e il terrorismo internazionale. Poi arrivò il Covid, che ha resettato la memoria e imposto nuove priorità. Niente più jersey di cemento a impedire l’ingresso non autorizzato ad auto o camion (come anche durante la visita di Papa Francesco a Monza nel 2017), là dove la folla si dirige a piedi verso l’ingresso, niente più ricordi freschi di quanto avvenuto sulla Promenade des angleis a Nizza. L’autodromo nel 2022 si appresta a toccare il tetto delle trecentocinquantamila presenze (domenica sera vedremo se vere o virtuali), record storico di ingressi proprio nell’anno del centenario, e lo fa scordandosi anche le mascherine, praticamente assenti lungo tutto il perimetro del Parco e soprattutto all’interno dell’impianto. Ma a mancare sono anche le misure di prevenzione, non tanto della trasmissione del virus, quanto di altre minacce. Nella giornata di domani, 11 settembre, l’impatto delle decine di migliaia di spettatori agli ingressi dell’autodromo difficilmente cambierà l’inerzia di questi primi giorni di Gran Premio. Anzi, con le code all’ingresso che rischiano di rallentare l’afflusso dei tifosi, probabilmente si cercherà di far defluire ancora più velocemente il passaggio degli aficionados dell’autodromo, per evitare altri problemi ai varchi di accesso. Solo che il tempo per “bippare” i pass singoli, così come del resto verificare che la veridicità dei pass esposti sui cruscotti delle auto, di fondo non c’è. E l’afflusso di mezzi, tifosi e zaino al seguito avviene senza particolari controlli. Dimenticando le paure di un tempo e dimenticandosi di ricordare. La memoria è concentrata solo su ciò che di bello è stato, in 100 anni di autodromo, il resto sono solo chicane del passato da scansare con un colpo di volante.

Inizia il sabato agonistico, gara 1 della Formula 3

Ore 10.32: inizia il sabato agonistico dell’Autodromo di Monza con gara1 per i ragazzini della Formula 3. La prova italiana è fondamentale perché è proprio in questo fine settimana che si decide il titolo e ci sono ben sette piloti che possono conquistarlo. In pole position scatta il pilotino già in orbita Ferrari Aleksandr Smolyar, mentre per i tre italiani, il villasantese Federico Malvestiti, il figlio d’arte Enzo Trulli e Francesco Pizzi, hanno strappato solo posizioni in fondo alla griglia.

In migliaia in piazza Duomo a Monza per ammirare i mezzi storici dei carabinieri

Ore 10.39: migliaia di cittadini si sono ritrovati in piazza Duomo, a Monza, venerdì 9 settembre, per incontrare gli uomini e i mezzi dei Carabinieri nell’ambito di una esposizione di stand organizzata dal Comando Provinciale in occasione del Gran Premio di Formula 1 per Fuori Gp. Presenti i volontari del Gruppo Automotoveicoli Storici dell’Arma dei Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri: numerosi i mezzi esposti, fra i quali le Alfa Giulia Quadrifoglio 500 CV, le Alfa Giulia 2.0 turbo benzina 200 CV, due moto Ducati Multistrada 1260 ed altri veicoli mezzi storici. L’esposizione seguirà anche sabato e sarà impreziosita dall’ingresso di una pattuglia dei Carabinieri a Cavallo del Posto Fisso a Cavallo di stanza all’interno dello stupendo Parco della Villa Reale di Monza.

I carabinieri in piazza a Monza per Fuori Gp

Formula 3: vince l’argentino Colapinto, ottavo Arthur Leclerc, domenica si decide il titolo

Ore 11.26: vittoria dell’argentino di origine italiana Franco Colapinto nella gara breve per la Formula 3. Ottavo Arthur Leclerc, fratello minore del ferrarista Charles. Malvestiti vince la “gara” fra i tre italiani presenti chiudendo solo diciassettesimo. I primi due in classifica Martins e Hadjar hanno sbagliato giornata e tutto è rimandato a domani per il titolo.