F1, Gp d’Italia: tifosi a Vedano da Hamilton e a Monza (Hotel de la Ville) da Leclerc, Sainz, Russel e Alonso

Mai così tanti spettatori a Monza. 107 mila e oltre nella giornata delle qualifiche, 150 mila attesi domani. Il Gran Premio del centenario è il Gran Premio del record di presenze, del ritorno alla normalità. C’è voglia di esserci, di divertirsi. E la festa inizia lontano dal circuito, già lungo i viali del parco, nei luoghi dove i tifosi sanno di poter incontrare i loro beniamini. A Vedano dove dorme Hamilton in un Motorhome blindato o davanti all’hotel de la Ville dove da giovedì si assiepano i tifosi a caccia di un autografo con Charles Leclerc. L’hotel dei piloti è stato scelto dai ferraristi Leclerc e Sainz, ma anche da Russel, Perez, Alonso, Esteban, Latifi, Magnussen, Zhou.

F1, Gp d’Italia a Monza: l’atmosfera della Fan Zone

All’ingresso di Vedano si vedono i look più divertenti: un centurione romano che si rivela un ragazzo italo-irlandese appassionato Ferrari (“bisogna essere dei lottatori”- dice), poi un gruppo con il volto di Leclec con l’aureola perché “solo lui può fare il miracolo”. La novità di quest’anno è la Fan Zone che, dopo il balletto di sequestri e riaperture, ha aperto oggi. Qui, in attesa delle prove, ci si diverte nelle gare di pit stop, si ascolta musica dal palco, ci si rilassa su grandi pouf o ci si improvvisa piloti con i simulatori. Per gli appassionati di auto storiche un padiglione ospita i modelli che sfileranno domani per la parata del centenario. Macchine di ieri con i piloti di oggi.

Foto Fabio Vegetti/ilcittadinomb.it

F1, Gp d’Italia a Monza: sui campi di padel attori e le leggende del calcio

Non solo motori, ma anche Padel. I due campi, ultimati a tempo di record, hanno visto sfidarsi prima gli attori Gobbo Diaz, Giuseppe Zeno, Lodovico Fremont e Lele Propizio, poi le Football legends: Demetrio Albertini con il compagno milanista Billy Costacurta, Candela con Oddo, Di Biagio con Zambrotta e Materazzi con Serginho. A portarli a Monza è stato proprio Demetrio Albertini: “Siamo tutti appassionati di padel– dice- l’idea di questo evento era stato proposto già un anno e mezzo fa, siamo onorati di portare uno sport giovane in un autodromo centenario”.

Foto di gruppo sui campi di padel (foto Fabrizio Radaelli)

F1, Gp d’Italia a Monza: attesi i Ferragnez, Leao e Stallone

Nei paddock le scuderie hanno le porte blindate, i team inglesi portano anche oggi il lutto al braccio per commemorare la Regina Elisabetta. Venerdì in pista un minuto di silenzio nel tempio della velocità è stato uno dei momenti più toccanti. Tra i paddock però gli obbiettivi dei fotografi sono a caccia di vip: sono state confermate le presenze di Sylvester Stallone, Hugh Grant, Patrice Evra, Rafael Leao, i Ferragnez. Domani invece tutti gli occhi saranno puntati sul presidente Sergio Mattarella che farà visita al team Ferrari prima di prendere posto sulla Tribuna d’onore, mentre l’Inno di Mameli sarà affidato ad Andrea Bocelli.

Pit stop alla Fan Zone (foto Fabrizio Radaelli)

F1, Gp d’Italia a Monza: lamentele per i prezzi alle stelle

Intorno alla pista gli store fanno affari d’oro: già esaurita oggi la maglietta del centenario (30 euro), ma piace anche la borraccia che i ricorda i 100 anni di Monza e i 150 anni di Pirelli. Di prezzi parlano “Le parrucche Rosse”, il mitico gruppo che non perde un Gran Premio: “Peccato per la Fan Zone che doveva essere aperta già giovedì e per i prezzi che sono alle stelle. Sono rimasti quelli elevati dello scorso anno quando la capienza era la metà. Come si fa ad avvicinare i giovani a questo sport in questo modo?”.