F1, Gp del Bahrain 2024: vince sempre Verstappen, doppietta Red Bull davanti alle Ferrari

Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain: l’olandese fa grande slam alla prima gara stagionale, portando a casa a fine weekend, oltre alla cinquantacinquesima vittoria consecutiva, pole position e giro veloce. Sul secondo gradino del podio c’è Sergio Perez, al traguardo alle spalle del compagno di squadra con un distacco di 22″4 secondi, mentre è terzo Carlos Sainz “il miglior uomo in campo”.

F1, Gp del Bahrain 2024: Max è super e Carlos non è da meno

La doppietta di casa Red Bull inaugura quindi il primo podio della 75esima stagione di Formula 1, la più lunga della storia, ai nastri di partenza dal tracciato di Sakhir. Il Campionato del Mondo di Formula 1 riprende esattamente da come ci si era lasciati, con il vincitore del titolo iridato in carica che, come ormai ha abituato il suo pubblico, conduce la gara in solitaria: un Max che torna ad essere “super” dopo aver destato qualche incertezza nelle sessioni di prove libere.

Se Super Max è “super” anche Carlos Sainz non è da meno: privo dall’anno prossimo del suo sedile in Ferrari, dopo l’ingaggio di Lewis Hamilton per la stagione 2025 (e successive), lo spagnolo porta a termine i migliori sorpassi in pista, come quelli sul compagno di squadra Charles Leclerc, alle prese con una gara da incubo a causa di una difficoltà con il sistema frenante, ma comunque medaglia di legno al traguardo.

Dietro alla Ferrari del monegasco si piazzano le Mercedes e le McLaren Russell, Norris, Hamilton e Piastri, con le Aston Martin di Alonso e Stroll che chiudono la zona punti. Delle venti macchine schierate in griglia alla partenza tutte e venti arrivano al traguardo: episodio più unico che raro ad un esordio stagionale.

Gp del Bahrain 2024: classifica finale – infografiche Sara Colombo

F1, Gp del Bahrain 2024: Verstappen imprendibile già dal secondo giro

La ventesima edizione del Gran Premio del Bahrain scatta una partenza perfetta da parte delle due Red Bull: Verstappen, poleman di giornata mantiene la prima posizione, mentre Perez, quinto, supera Sainz e Russell andando quasi a tamponare Leclerc, in partenza dalla prima fila, meno fortunato allo spegnimento dei semafori. Il monegasco, alle prese con continui bloccaggi e difficoltà di controllo del sistema frenante verrà superato già dal terzo giro dalla Mercedes di George Russell, dietro alla quale resterà fino al ventesimo giro dalla bandiera a scacchi, quando per un errore simile riuscirà a riconquistare la posizione sul pilota britannico. Già dall’abilitazione all’utilizzo del DRS (che da questa stagione sarà possibile a partire dal secondo giro) Verstappen è imprendibile, e scappa lontano dal gruppo con un vantaggio sul giro di gran lunga superiore rispetto ai tre decimi prospettati dalle simulazioni. Prima del suo primo pit-stop infatti l’olandese ha un vantaggio di 30 secondi sul compagno di squadra che nel frattempo ha conquistato la seconda posizione.

F1, Gp del Bahrain 2024: duelli avvincenti e gaffe

Tra avvincenti duelli in pista, come quelli che coinvolgono per ben due volte le due Ferrari, si assistono anche alle prime gaffe (e non del Cavallino): all’ultimo stop ai box di Valtteri Bottas i meccanici della Kick Sauber (ex Alfa Romeo, nonché futura Audi) sbagliano gomma, mentre la faentina Visa Cash App Racing Bulls (ex AlphaTauri) fa scintille… tra compagni di squadra. A cinque giri dalla fine il muretto box ordina a Yuki Tsunoda di lasciar passare il compagno di squadra Daniel Ricciardo affinché possa andare a prendere la dodicesima posizione, quindi fuori dalla zona punti, di Kevin Magnussen. Riluttante il giapponese lo lascia passare, ma l’azione si concluderà con un nulla di fatto da parte dell’australiano e con le ire di Tsunoda al traguardo per aver perso una posizione.

F1, Gp del Bahrain 2024: campionati F2 e F3

A Sakhir tuttavia non è stata soltanto la Formula 1 ad inaugurare la propria stagione 2024: anche i campionati propedeutici di F2 e F3 hanno gareggiato in Bahrain e si sono conclusi con una doppia vittoria del barbadiano Zane Malooney della Rodin Carlin (per la Formula 2), e la vittoria dell’inglese Arvid Lindblad, pilota dell’italiana Prema, per la Sprint Race di sabato, e del connazionale Luke Browning per la Feature Race di Formula 3. Quattordicesima posizione nella Sprint Race e decima nella Feature Race per l’italiano Andrea Kimi Antonelli in Formula 2: il giovane della Mercedes Drivers’ Academy che potrebbe prendere il posto di Hamilton il prossimo anno.