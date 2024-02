F1: Vicky Piria nuovo volto Sky sport, in carriera le gare con la Tomcat

La Formula 1 è sempre stata il suo sogno. E nel mondo della F1 è entrata dalla porta principale: Vittoria “Vicky” Piria, milanese di 30 anni cresciuta in Umbria, è il nuovo volto di Sky sport per la stagione dei motori che sta per partire in Bahrain. Prende il testimone da Federica Masolin, a sua volta molto amata che passa ad altri progetti.

Motori una giovane Vicky Piria in una foto dell’archivio del Cittadino

F1: Vicky Piria nuovo volto Sky sport, sui kart a 8 anni

Al volante dall’età di otto anni, quando aveva esordito sui Kart, Piria non è un nome nuovo per gli appassionati. Anche brianzoli. Nei primi anni 2010, giovanissima, aveva gareggiato in Formula Renault con la lissonese TomCat Racing. Poi la Formula Abarth e la Formula 3 fino ad arrivare nelle ultime stagioni nel campionato Gran Turismo e nella esperienza della W Series. È stata la prima donna a partecipare alle GP Series.

Intanto anche la tv come volto Mediaset per commentare il Mondiale di Formula E, partecipando anche al campionato E Series di motonautica con il team di Sergio Perez.

F1: Vicky Piria nuovo volto Sky sport, legata al medese Andrea Busnelli

Con la Brianza anche un legame sentimentale grazie al compagno, l’imprenditore medese Andrea Busnelli che era stato promosso da Forbes tra gli Under 30 più brillante d’Italia nel 2021.

F1: Vicky Piria nuovo volto Sky sport, “l’adrenalina è quella del pre gara”

“L’ho desiderata, l’ho amata, l’ho seguita in ogni modo in questi anni ed entrare a far parte della squadra di Sky per raccontarla è un onore e un privilegio. Grazie a tutto il team per avermi già fatta sentire già a casa e per avermi dato questa opportunità. Qui, nel frattempo, l’adrenalina è quella del pre gara”, ha commentato alla presentazione della stagione.

Lavorerà con Carlo Vanzini, Matteo, Bobbi, Ivan Capelli e Davide Camicioli. Non ci sarà più invece il comasco Davide Valsecchi.