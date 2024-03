F1, Gp del Bahrain: prima pole a Verstappen, poi c’è Leclerc

Max Verstappen scopre finalmente le sue carte e conquista il titolo di primo poleman del Campionato Mondiale di Formula 1 2024: in Bahrain tutto riprende esattamente da come ci si era lasciati con la stagione 2023, nonostante i dubbi che la nuova RedBull aveva suscitato nelle sessioni di libere degli ultimi due giorni.

F1, Gp del Bahrain: la griglia di partenza

Sabato 2 marzo, alle 16 allo spegnersi dei semafori del circuito di Sakhir, sarà l’olandese a scattare dalla prima posizione, accanto al monegasco Charles Leclerc sulla Ferrari distanziato in qualifica di 2 decimi.

In seconda fila ci saranno la Mercedes di George Russell, e l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, in terza e quarta posizione a 3 decimi da Verstappen. Quinto Sergio Perez, seguito da Fernando Alonso, mentre è solo decimo Lewis Hamilton, che dalla prossima stagione entrerà a far parte della famiglia del Cavallino Rampante.

F1, Gp del Bahrain: il primo turno di qualifiche

Il primo turno di qualifiche scatta alle 17 di giovedì 1 marzo: è il banco di prova ufficiale per una RB20 che ha sconvolto nei test pre-stagionali, soprattutto per le aggressive modifiche portate al design della vettura, ma non ha convinto nel corso delle libere (benché abbia dimostrato il miglior passo-gara) e di una SF24 che si è dimostrata all’altezza delle speranze in essa riposte.

Il primo a scendere in pista è Carlos Sainz, seguito dal compagno di squadra Leclerc e dalle Alpine di Ocon e Gasly. Le due monoposto francesi, molto in difficoltà, tenteranno ben tre giri di qualifica restando tuttavia escluse al termine della sessione.

Sarà il ferrarista Carlos Sainz a far segnare il primo tempo, strappato a Verstappen nel suo secondo giro lanciato. Dietro di lui si qualificano per il Q2 Stroll, Verstappen, Norris, Alonso, Perez e Leclerc seguiti da Russell Albon e Hamilton. Non passano invece il taglio, insieme alle due Alpine, la Williams di Logan Sargeant e le due Sauber (ex Alfa Romeo) di Zhou e Bottas.

F1, Gp del Bahrain: il secondo turno di qualifiche

Nel corso del secondo turno di qualifiche la strategia di scendere in pista con gomma usata sembra non pagare, ma nel frattempo Verstappen rivela la potenza della sua nuova RB20 (e del pilota), facendo registrare una velocità di 4 km/h superiore a tutti i piloti in pista (incluso il compagno di squadra Sergio Perez). Le due Ferrari e le due Mercedes, a rischio eliminazione si salvano sul filo della bandiera a scacchi (con Leclerc che fa segnare il primo tempo davanti a Verstappen e Sainz che segue l’olandese), eliminando la Haas di Kevin Magnussen, le Racing Bulls di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, la Williams di Alexander Albon e l’Aston Martin di Lance Stroll.

F1, Gp del Bahrain: Q3 e ultimo turno

Un Q3 avvincente, al quale Fernando Alonso decide di partecipare in solitaria con un solo tentativo lanciato, viene inaugurato dall’outsider in mezzo ai top team: la Haas di Nico Hulkenberg. L’ultimo turno di qualifiche incoronerà Max Verstappen primo poleman di stagione, mostrando ancora tuttavia una classifica di tempi molto ravvicinata.

La lotta al 75esimo titolo Mondiale di Formula 1 prenderà il via alle 16 del 2 marzo con la 20esima edizione del Gran Premio del Bahrain. Sarà una stagione da record: la più lunga della storia di questo sport nonché la prima a schierare in pista la stessa formazione della stagione precedente.