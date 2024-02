F1: nell’ultimo giorno di pre-test Ferrari prima sul giro secco e buon passo gara con Leclerc

Tre su tre, la Ferrari anche per il terzo e ultimo giorno dei pre-test di F1 in Bahrain si piazza in testa con il miglior tempo di giornata, 1.30.322, questa volta con Charles Leclerc che ha percorso complessivamente 74 tornate nella sessione pomeridiana a Sakhir. Una prestazione ottenuta con gli penumatici più morbidi, mescola C4, così come George Russel (Mercedes) e Zhou (Sauber), giunti alle sue spalle. Il primo con gomma C3 è stato invece il Campione del Mondo Max Verstappen (Red Bull) (66 giri percorsi) con il tempo di 1.30.755.

A completare le prime dieci posizioni di giornata Tsunoda (Racing Bull) con gomma C4, Albon (Williams) C4, quindi Piastri (McLaren) C3, Alonso (Aston Martin) C3, Sainz (Ferrari) C3 e Perez (Red Bull) C3. Dodicesimo Lewis Hamilton (Mercedes) C5. Da considerare, nella classifica finale, che i tempi realizzati nella sessione pomeridiana sono sempre migliori rispetto a quelli del mattino per le diverse condizioni della pista.

F1, pre-test in Bahrain: buon passo per Leclerc con le gomme più dure

Al di là del tempo secco sul giro, guardando alle simulazioni di gara, buon passo per la Rossa di Leclerc rispetto alla Red Bull di Verstappen soprattutto con le gomme più dure, come già accaduto giovedì con Sainz. Restando sempre con i piedi per terra, si sta parlando di pre-test e di team che non mostrano tutte le loro carte e potenzialità, il gap rispetto ai numeri uno non sembra ancora completamente colmato ma è più ridotto rispetto allo scorso anno.

Pre-test F1 terminati, Vasseur (Ferrari): “Siamo soddisfatti, macchina ha una buona base”

Anche il team principal Ferrari, Frédéric Vasseur, non si lascia andare a facili entusiasmi: “E’ difficile sapere come sono andati questi test – ha detto – Ieri Carlos ha fatto un’ottima simulazione di gara, molto costante, e la macchina è più semplice da guidare. I piloti sono più contenti. Il giro secco è invece più difficile da interpretare perché non sappiamo i carichi di benzina usati dagli avversari. Però siamo soddisfatti” e ha aggiunto che la Ferrari di quest’anno ha una buona base su cui sviluppare a differenza di quella del 2023. Ma le risposte vere, come ha tenuto a dire Vasseur: “si avranno solo la settimana prossima, con la prima gara”.

La gara di esordio del campionato si terrà sabato prossimo 2 marzo, via dalle 16 ora italiana, sul circuito del Bahrain.