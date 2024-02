F1, i pre-test in Bahrain: la Rossa va forte (ma senza esaltarsi, mi raccomando)

Parola d’ordine: non esaltarsi. E per chi non vince un Mondiale dal 2007 è il minimo. Eppure dai primi due giorni di test pre-stagionali 2024 di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, i tifosi della “Rossa” (un po’) possono sorridere. Certo, anche dire: “Sono test, poi in gara sarà un’altra cosa”. Giusto. Troppe le delusioni degli ultimi anni per lasciarsi andare. Eppure. Eppure giovedì 22 febbraio Carlos Sainz (con mescola C4) ha stampato il primo tempo di giornata (1.29.921) e ha sfoderato una simulazione gara con un passo decisamente positivo.

F1, i pre-test in Bahrain: Perez ha il primo tempo con la mescola C3

Alle sue spalle Checo Perez, che ha fatto la migliore prestazione con la mescola C3 e 129 giri all’attivo, 84 quelli percorsi da Sainz. Ha preceduto Lewis Hamilton e Lando Norris, entrambi con C3. Bene anche un pimpante Daniel Ricciardo con la Visa Cash App RB, alle spalle di Norris ma con mescola C4. La “Racing Bulls”, che tanto avrebbe preso dalla Red Bull vincitrice del Mondiale 2023 (con annesse polemiche dei rivali), farebbe sul serio, intenzionata a piazzarsi tra le prime del lotto.

F1, i pre-test in Bahrain: Leclerc salta sul tombino ma chiude con il migliore tempo la sessione mattutina

L’altro ferrarista, Charles Leclerc, che ha corso in mattinata, con altre condizioni, ha chiuso la giornata con il settimo tempo. Ma era il primo nella sessione del mattino, quantomeno fino a quando non è stata interrotta, a due ore dalla bandiera a scacchi, a causa di un tombino saltato, con la SF-24 del pilota monegasco che ha riportato dei danni che hanno richiesto la sostituzione del fondo. Il pilota, intervistato, ha apprezzato i miglioramenti della guidabilità della vettura rispetto allo scorso anno parlando di un “buon punto di partenza” ma senza per questo sbilanciarsi. “La mia sensazione iniziale è che la Red Bull, purtroppo, sia ancora molto avanti. Hanno fatto dei tempi sul giro davvero impressionanti. Ma questa è solo una mia sensazione, senza guardare i dati” ha detto.

F1, i pre-test in Bahrain: nella prima giornata Max dà un secondo a tutti

Nella prima giornata di test, mercoledì 21 febbraio, il miglior tempo l’ha fatto il Campione del Mondo Max Verstappen che ha sopravanzato di oltre un secondo il britannico Lando Norris su McLaren e Carlos Sainz sulla Ferrari. Settimo l’altro ferrarista Charles Leclerc.

F1, in Bahrain la prima gara del Campionato. Incognita Horner (Red Bull)

Intanto il Circus si appresta a fare sul serio dalla prossima settimana, con la prima gara del lunghissimo calendario proprio a Sakhir, con prove libere giovedì e il via, straordinariamente, sabato pomeriggio alle 16 ora italiana. Un appuntamento sul quale pesa la decisione circa il futuro dello storico e super vincente team principal della Red Bull Chris Horner, sotto indagine per le accuse di “comportamento inappropriato” indirizzategli da una collega della scuderia.

Alla sua prima intervista pubblica, intervenuto alla conferenza stampa dei team principal di F1 alla vigilia del Gp del Bahrein, Horner non ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro. “È in corso un procedimento di cui sono parte e per questo non posso commentare – ha detto il manager – Spero solo che si arrivi ad una soluzione il più in fretta possibile”.