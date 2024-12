Serie A, mister Nesta non si fida del Lecce: ora serve vincere

«Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, al massimo perso di misura, dobbiamo trovare la forza di vincere le partite, perché se non si vince ci si trova penultimi». Così Sandro Nesta introduce il match di domenica all’ora di pranzo con il Lecce.

Serie A, mister Nesta non si fida del Lecce: Giampaolo e gli esperimenti

I salentini hanno appena messo Giampaolo in panchina e stanno cercando di ritrovarsi, anche per questo il tecnico brianzolo non si fida: «Hanno velocità sulle ripartenze e fisicità. Come tutte le squadre di Serie A, anche il Lecce dà fastidio, è difficile da affrontare. Nessuno fa regali. Giampaolo lo conosco bene, è maniaco di calcio, fa esperimenti, l’ho visto carico».

Serie A, mister Nesta non si fida del Lecce: Djuric in forse

Poi certo, bisogna anche guardare in casa propria. In settimana Djuric ha avuto qualche problema fisico ed ha saltato qualche seduta. Al momento è in dubbio e se non dovesse farcela le strade sono due: o la sostituzione uomo su uomo con Maric, visto che Petagna è ancora indisponibile, oppure il tridente veloce con Mota Carvalho riferimento e Maldini e Caprari alle sue spalle. Questo potrebbe anche il più significativo cambio tattico da inizio anno, visto che il centravanti di peso, sino ad ora, è stato un punto fermo dell’undici titolare.

Serie A, mister Nesta non si fida del Lecce: assenti e moduli in evoluzione

Per il resto, assenti i soliti noti, lo stessa Nesta ha ricordato in conferenza stampa che diventa complicato cambiare modulo da inizio partita: «Siamo alla ricerca di confermare magari qualcosa che vediamo in campo, di qualche soluzione diversa. Poi naturalmente dobbiamo adeguarci anche a quello che accade durante la settimana», ha detto l’allenatore biancorosso alla vigilia. «Penso che le nostre soluzioni debbano partire dal centrocampo, a volte a due, altre volte a tre o quattro. Di volta in volta recuperiamo giocatori e avendo più centrocampisti ci si presentano opportunità diverse, ma credo soprattutto a partita in corso, perché iniziare oggi con un modulo diverso facciamo fatica».

Serie A, mister Nesta non si fida del Lecce: la possibile formazione

Dunque conferma per il 3-4-2-1, che si è sempre visto sul foglio delle formazioni in queste 15 giornate, con Turati in porta e la difesa a tre composta da Izzo, Pablo Marì e Carboni, anche se Caldirola ha dimostrato di stare bene e potrebbe essere preferito al compagno anche per le doti di saltatore nell’area avversaria. A centrocampo la cerniera è pressoché obbligata con Bianco e Bondo, almeno sino a che Sensi non avrà almeno sessanta minuti di gioco nelle gambe. Sulle fasce Kyriakopoulos è stato finora il migliore, mentre dall’altra parte Birindelli scalpita per scavalcare Pedro Pereira nelle gerarchie. Della linea d’attacco si è già parlato. Ecco, dal punto di vista offensivo, il Monza ha segnato cinque gol in più del Lecce (peraltro subendone sette in meno), ma questo ha comunque portato più punti ai salentini. Niente che non si possa recuperare in questo scontro diretto, esattamente tre di distacco, da mangiare per iniziare a risalire verso la salvezza.