Serie A, Monza-Udinese 1-2: pesante sconfitta dei biancorossi, ancora a digiuno tra le mura amiche

⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: l’Udinese espugna Monza battendo i biancorossi per 2-1: reti bianconere di Lucca e Bijol, intervallate dal momentaneo pareggio di Kyriakopoulos. Biancorossi, male nel primo tempo, mostrano una prova d’orgoglio a inizio ripresa. Friulani spietati e attendisti nello sfruttare uno dei tanti contropiedi concessi dai padroni di casa.

⚪⚫️ 96′ Friulani velenosi ancora una volta in contropiede con il subentrato Abankwah che calcia in diagonale, palla fuori di poco.

⚪🔴 94′ Cross di Kyriakopoulos per il colpo di testa smorzato di Djuric, blocca Sava senza patemi.

🔄 93′ Cambio nell’Udinese: al posto di Ekkelenkamp entra Abankwah.

🟨 92′ Ammonito Bravo per perdita di tempo.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

🔄 90′ Cambio nell’Udinese: al posto di Lovric entra Atta.

⚪⚫️ 90′ Azione in contropiede dell’Udinese con Ehizibue che lancia sul filo del fuorigioco Lucca che controlla e tira, palla alta di molto.

🔄 84′ Cambio nel Monza: al posto di Maldini entra Maric.

🔄 79′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Caprari e Bianco entrano Forson e Sensi.

⚪🔴 79′ Ghiotta occasione per il pareggio del Monza: traversone di Kyriakopoulos per il colpo di testa di Mota Carvalho che lambisce la traversa.

🔄 76′ Cambio nell’Udinese: al posto di Thauvin entra Bravo.

🔄 71′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Pedro Pereira e A. Carboni entrano Mota Carvalho e Birindelli.

🟨 70′ Ammonito Karlstrom per un fallo commesso nell’azione antecedente al gol di Bijol.

⚪⚫️ 70′ Contropiede impietoso dei friulani: passaggio filtrante di Ekkelenkamp per Bijol che beffa in uscita Turati. MONZA 1 – UDINESE 2

⚪⚫️ 70′ GOL DELL’UDINESE!

⚪⚫️ 68′ Ospiti pericolosi con un tiro di Lucca che termina alto.

⚪⚫️ 67′ Ehizibue crossa dall’out di destra servendo Lucca che controlla la sfera spalle alla porta e calcia, gli chiude lo specchio il muro brianzolo.

⚪⚫️ 62′ Punizione di Lovric a pescare l’incornata di Giannetti che sorvola la traversa.

🟨 61′ Ammonito Caprari per un fallo commesso su Thauvin.

⚪🔴 57′ Tiro velleitario di Maldini da distanza siderale, palla che termina mestamente a lato.

⚪⚫️ 55′ Fioccano le occasioni anche sul lato Udinese con un diagonale insidioso di Thauvin, Turati alza la saracinesca allontanando la sfera.

⚪🔴 54′ Traversone dalla destra di Pedro Pereira per Djuric che svetta di testa indirizzando la sfera centralmente, Sava devia in angolo.

⚪🔴 52′ Il Monza è rientrato in campo con un altro piglio: prova a dare la carica anche Izzo che ispira il diagonale di Caprari che finisce sul fondo.

⚪🔴 47′ Pareggio del Monza: percussione centrale di Maldini, flipper in area e sfera che giunge a Kyriakopoulos che la scaraventa in rete di potenza. Reazione rabbiosa dei bagai. MONZA 1 – BOLOGNA 1

⚪🔴 GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🔄 46′ Cambio nell’Udinese: al posto di Zarraga entra Kristensen.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: l’Udinese conduce sul Monza per 1 a 0 grazie al gol siglato da Lucca al 6′. Biancorossi arrembanti sul finire del primo tempo con tanto cuore ma con poca ragione e lucidità.

⚪🔴 46′ Azione insistita dei ragazzi di Nesta al tramonto del primo tempo che cercano di superare in tutti i modi il muro di Runjaic ma la volée di Maldini non crea effetti sperati.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 43′ Cresce la formazione biancorossa: su una corta respinta ospite tocca a Bondo rendersi pericoloso con una staffilata che termina a fil di palo.

⚪🔴 38′ Brianzoli all’attacco: Caprari apre per Pedro Pereira che calcia di potenza col destro, si immola Giannetti che devia in angolo.

⚪⚫️ 35′ Grave ingenuità di Bianco che perde il pallone a centrocampo lasciano spazio e corsa a una veloce ripartenza bianconera: Thauvin appoggia per la conclusione di Lucca che spedisce in curva da posizione invitante.

⚪⚫️ 32′ Sponda di Lucca per Thauvin che avanza sull’out sinistra dell’area di rigore e mette al centro in cerca di compagni, spazza di testa un attento A. Carboni che sventa il pericolo.

⚪🔴 26′ Azione confusa del Monza con un continuo batti ribatti al limite dell’area friulana, arriva Izzo che colpisce di prima intenzione senza centrare la porta.

⚪🔴 24′ Maldini allarga il fronte a sinistra per A. Carboni: l’ex Cagliari mette al centro per il colpo di testa di Djuric che non crea grattacapi a Sava.

⚪🔴 22′ Su azione da corner è Bianco, per la terza volta oggi, a calciare da fuori area con una sventola che non inquadra lo specchio della porta difesa da Sava, alla prima assoluta in Serie A.

⚪🔴 15′ Maldini serve in area Caprari, respinge la difesa bianconera e palla che giunge tra i piedi di Bianco che fa partire una bordata ben respinta dal muro ospite. Sul corner seguente ci prova ancora Bianco con la sfera che finisce a lato di un paio di metri.

⚪🔴 11′ Reazione Monza con un colpo da biliardo di A. Carboni che, dopo una bella sgroppata, fa terminare la sfera a lato di poco .

⚪⚫️ 8′ Udinese pericolosa ancora con Lucca, servito magistralmente da Thuavin, che entra in area e con un destro preciso spedisce la sfera all’incrocio dei pali. Tutto fermo per offside.

⚪⚫️ 6′ Schioda il punteggio l’Udinese alla prima azione degna del match: Ekkelenkamp appoggia per Zemura che fa partire un traversone per l’inzuccata di Lucca che trafigge Turati. MONZA 0 – UDINESE 1

⚪⚫️ 6′ GOL DELL’UDINESE!

⚪🔴 3′ Il Monza prova a prendere le redini del match attaccando sin dalle prime battute. Ci prova subito Bondo con una botta da fuori, respinge a dovere la retroguardia friulana.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⚪🔴 La Curva Davide Pieri commemora con cori e striscioni il ventiseiesimo anniversario dalla morte del tifoso biancorosso Davide Pieri: “11-12-98 in ricordo di Davide Pieri”.

🧐 Dirige l’incontro il sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e M. Rossi. Il Quarto Uomo è Arena. Al Var c’è Meraviglia mentre Avar è Marini.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Il posticipo della quindicesima giornata di Serie A mette di fronte Monza e Udinese: il calcio d’inizio è in programma lunedì 9 dicembre alle 20.45 all’U-Power Stadium. I biancorossi di Alessandro Nesta, penultimi in graduatoria, inseguono la prima vittoria casalinga del campionato, successo che manca fin da troppo, ovvero dallo scorso 16 marzo quando una perla di Maldini su punizione decise Monza-Cagliari.

Per sfatare il tabù bisognerà battere i friulani di Kosta Runjaic che attualmente galleggiano a metà classifica ma che nell’ultimo turno hanno perso a sorpresa in casa contro il Genoa di Patrick Vieira.

🧐 Novità di formazione

⚪🔴Nel Monza mister Nesta recupera Maldini che ha smaltito l'affaticamento che lo ha tenuto ai box in Coppa Italia e l'ex Milan agirà con Caprari alle spalle di Djuric. Sono indisponibili anche Petagna e Vignato, oltre ai lungodegenti Pessina, Cragno e Gagliardini.

⚪⚫️Sul fronte friulano doppia tegola per il tecnico Runjaic che deve fare a meno di Davis e Okoye mentre in attacco è confermato il tandem composto da Lucca e Thauvin supportati da Ekkelenkamp. Assente per squalifica Touré.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Sensi, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Mota Carvalho, Postiglione, Martins, Colombo, Ciurria. All. Alessandro Nesta.

⚪⚫️ UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zamura; Zarraga, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp;Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Benner, Kabasele, Kristensen, Rui Modesto. All. Kosta Runjaic.