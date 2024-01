Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari anche nelle prossime stagioni. La scuderia giovedì ha annunciato il rinnovo del contratto e di aver prolungato la collaborazione “anche nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1”.

F1, Charles Leclerc prolunga con la Ferrari: «Obiettivo conquistare sempre più vittorie»

«Sono ovviamente emozionato – commenta Leclerc – questo sogno ce l’ho da quando avevo quattro anni e ho visto girare per la prima volta la formula 1 a Monaco. Nel 2019 il sogno si è realizzato, oggi annunciamo che continuiamo insieme. È bellissimo, è il team che amo e che voglio riportare in alto dando tutto come ho sempre fatto. È un team, ma è diventata anche una famiglia: hanno creduto in me fin dal 2016 quando sono entrato nella Academy. Rimane l’icona della formula 1 e fare parte di questo team è solo un onore. Abbiamo avuto giorni belli e altri difficili, l’obiettivo principale rimane conquistare sempre più vittorie».

F1, Charles Leclerc prolunga con la Ferrari: i numeri

A 26 anni Leclerc è già il secondo pilota nella storia con più pole position al volante di una Ferrari, avendo eguagliato Niki Lauda a quota 23, dietro soltanto al leggendario Michael Schumacher con le sue 58. Al suo attivo con la Scuderia, in 103 gare disputate, anche 30 podi, sette giri più veloci e 1035 punti.

La nuova stagione di Formula 1 comincia il 2 marzo in Bahrain.