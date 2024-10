Basket in carrozzina, la Gelsia Vigor Seregno si impone nel trofeo internazionale Alpeadria

Trasferta baciata dal successo per la Gelsia Vigor Seregno, neonata società che sarà protagonista del campionato di serie B di basket in carrozzina, impostasi nella ventottesima edizione del trofeo internazionale Alpeadria, svoltasi sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre a Perteole di Ruda, nell’udinese.

Basket in carrozzina: i gialloblù superano Stella Rossa Belgrado e Polisportiva Nordest

I gialloblù hanno cementato il primo mattoncino della loro affermazione in semifinale, superando 60-49 la Stella Rossa Belgrado, in coda ad un match che li ha visti allungare già nel quarto iniziale, chiuso sul 19-11, ed amministrare poi il vantaggio accumulato. Nell’atto conclusivo della manifestazione, invece, i brianzoli hanno piegato 57-41 la Polisportiva Nordest, che nell’altra semifinale aveva travolto 77-21 l’Albatros Trento: anche in questo caso, i lombardi sono riusciti fin dalla prima frazione a tenere a debita distanza i loro avversari. Sul terzo gradino del podio è salita invece la Stella Rossa Belgrado, che nella finalina di consolazione ha superato 93-23 l’Albatros Trento.