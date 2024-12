Seregno, Aces Europe consegna all’amministrazione la bandiera di città europea dello sport

Una delegazione del comune di Seregno, composta dal sindaco Alberto Rossi e dall’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga, ha partecipato giovedì 12 dicembre a Bruxelles, nella sede del parlamento europeo, al Gran Gala Aces Europe Awards. Alla presenza di europarlamentari, istituzioni comunitarie ed Unesco, l’appuntamento ha consentito ad Aces Europe la premiazione delle municipalità che, nel 2025, potranno fregiarsi dei titoli di capitali, città, isole o regioni dello sport in Europa ed in America. Gli amministratori hanno per questo ricevuto la simbolica bandiera, consegna che ha introdotto un percorso che vedrà Seregno tra le città europee dello sport e che sarà inaugurato ufficialmente sabato 11 gennaio.

Aces Europe: la soddisfazione del sindaco Alberto Rossi

«Essere inseriti in questo contesto -ha commentato il sindaco Alberto Rossi-, condividendo esperienze, sogni, programmi e buone pratiche, con analoghe realtà provenienti da Francia, Spagna, Turchia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Slovacca, Albania, Repubblica Ceca, Georgia e Bosnia Erzegovina, tra cui città come Strasburgo, Tbilisi o Toledo, non può che essere uno stimolo enorme a fare del nostro meglio nell’anno che sta per iniziare».