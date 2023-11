Progetto Groane contro lo spaccio: due denunce a Cogliate, restituita anche un’auto rubata

Due denunce per ricettazione, possesso di sostanze stupefacenti e revoca delle misure alternative alla detenzione nei controlli della polizia provincia di Monza e Brianza nel parco delle Groane, a Cogliate.

L’operazione rientrava nell’ambito del Progetto Groane finanziato da Regione Lombardia che porta le forze dell’ordine sul territorio per prevenire lo spaccio.

Progetto Groane contro lo spaccio: controllate e perquisite due persone

Gli agenti in borghese hanno notato due persone su un’auto che, dopo aver parcheggiato vicino a via delle Primule a Cogliate, si sono addentrati nel Parco delle Groane per poi uscirne dopo pochi minuti. A un primo controllo i due hanno risposto di aver acquistato e consumato sostanza stupefacente all’interno del parco e di non essere arrivati in auto ma a piedi. La perquisizione invece ha permesso di trovare della sostanza stupefacente per uso personale.

Progetto Groane contro lo spaccio: precedenti per uso di stupefacenti e traffico di droga

I due, residenti in provincia di Como, sono risultati gravati di precedenti uno per uso di sostanze stupefacenti e l’altro per traffico di droga. E poi per reati contro l’ordine pubblico e per possesso di segni distintivi in uso alle forze dell’ordine. Uno dei due inoltre era destinatario di un provvedimento di misura alternativa alla detenzione (con affidamento ai servizi sociali), che gli vietava di far uso di sostanze stupefacenti e di frequentare persone pregiudicate o tossicodipendenti.

Progetto Groane contro lo spaccio: l’auto è risultata rubata a Seveso e poi restituita

Ulteriori controlli sull’auto hanno rivelato che era stata rubata il 9 ottobre a Seveso. È stata restituita al proprietario con grande sollievo del proprietario residente a Lentate sul Seveso.

Progetto Groane contro lo spaccio: i reati contestati

Oltre alla ricettazione, al primo soggetto è stato contestato il possesso di droga per uso personale, con segnalazione alla Prefettura competente mentre per il secondo è stata chiesta la revoca della libertà e il rientro in carcere.