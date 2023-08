Meda e Seveso, controlli della polizia locale potenziati a Ferragosto

È proseguito anche a Ferragosto il controllo del territorio da parte della polizia locale di Meda con quella di Seveso nell’ambito della collaborazione interforze del Progetto Groane.

Meda e Seveso, controlli mirati sul rispetto del codice della strada e della sicurezza

Controlli mirati al rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità sulle principali arterie stradali, sulla guida in stato di alterazione per l’assunzione di alcol o stupefacenti, verificando le coperture assicurative anche attraverso l’uso degli strumenti in grado di rilevare lo stato delle assicurazioni, assenti o scadute.

Meda e Seveso, incremento pattuglie durante il giorno

Un’attività potenziata attraverso l’incremento di pattuglie durante il giorno, di controlli nei parchi e luoghi di aggregazione, di servizi mirati al contrasto di episodi di microcriminalità e dedicati alle violazioni delle norme sull’uso di cellulari alla guida, risultati tra le cause più frequenti di incidenti.

Meda e Seveso: “La collaborazione ci consente un operato solido e coeso”

Così Claudio Delpero e l’assessore Fabio Mariani: “La presenza costante degli agenti sul territorio e in continua collaborazione con Seveso ci consente un operato solido e coeso, rendendo le operazioni di controllo e di supervisione più organizzate ed efficienti”.