Sicurezza a Seveso: 250 sanzioni in due settimane di agosto, controlli sulle targhe e le assicurazioni

Sono 250 le sanzioni firmate dalla polizia locale di Seveso nelle prime due settimane di agosto nell’ambito dei controlli nelle strade, nell’area della stazione ferroviaria, nei parchi e nelle piazze. È il risultato dei controlli programmati dal comando territoriale nel mese di agosto, per contrastare le derive “in alcune aree a rischio degrado della città. Oltre a questo sono stati effettuati dei controlli stradali finalizzati a prevenire incidenti, come il controllo dell’uso delle cinture, il rispetto sull’uso del cellulare, la validità della revisione e dell’assicurazione, oltre ovviamente alla verifica del rispetto del limite di velocità” si legge in una nota.

Sicurezza a Seveso: controlli sulle targhe e le assicurazioni con la tecnologia

“In questi primi 14 giorni sono state 250 le sanzioni applicate sul codice della strada e sono state due le persone denunciate all’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre almeno quattro volte a settimana sono stati svolti servizi coordinati con la polizia locale di Meda nelle strade di confine come via Vignazzola e via San Carlo”, aggiunge il comando.

E ancora: “Anche nella giornata di oggi, 14 agosto, sono stati effettuati servizi con un particolare strumento di lettura targhe montato sul veicolo di servizio per verificare la validità della revisione e della copertura assicurativa. Come già sottolineato in altre occasioni, anche in questi giorni di agosto con la città parzialmente svuotata prosegue puntualmente l’attività di controllo del territorio e così sarà anche per tutta la seconda metà del mese”.