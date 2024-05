Giussano: due persone in ospedale dopo una rissa

Due feriti in ospedale in codice giallo, ambulanze e sei pattuglie dei carabinieri sul posto. Indagini in corso. È il bilancio di una rissa scoppiata a Giussano nel parcheggio di via Prealpi nel pomeriggio di lunedì 13 maggio.

L’allarme ai soccorsi è scattato poco prima delle 17.30: gli animi si erano già accesi e hanno continuato a scaldarsi anche dopo l’intervento delle forze dell’ordine, due le persone ferite e trasportate in ospedale a Monza al San Gerardo e a Lecco. Traffico rallentato per quanti in transito hanno cercato di capire cosa stesse succedendo.