Meda, l’unione delle polizie locali per controllare il parco delle Groane

Sequestri di droga, ritiro di patente e denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale a bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio nell’area del Parco delle Groane svolto da 9 pattuglie nel progetto della polizia locale di Meda insieme alle forze del territorio finanziato da Regione Lombardia, e attivo ormai da 3 anni con 75mila euro, per la supervisione e il controllo dell’area che interessa circa 200mila abitanti.

Meda, l’unione delle polizie locali per il parco delle Groane: le forze coinvolte

Lo spirito di squadra, in questo caso, garantisce il servizio straordinario di controllo con 100 operatori tra agenti e ufficiali di Polizia Locale delle forze di Limbiate, Bovisio Masciago, Solaro, Ceriano Laghetto, Cogliate, Cesate, Meda, Seveso e Cesano Maderno, oltre alla polizia provinciale di Monza e Brianza e del Parco delle Groane.

“Operare in contesti simili richiede l’uso congiunto di strumenti, risorse e operatori, i primi a scendere in campo. Proprio lavorando in modo sinergico e unito si arriva ad individuare la complessità che si nasconde dietro a singoli episodi, cui gestione richiede comunque un intervento ben strutturato”, sottolinea il Comune di Meda.

Meda, l’unione delle polizie locali per il parco delle Groane: “Garantire un servizio di controllo e vigilanza adeguato al contesto”

Così l’assessore Fabio Mariani e il comandante Claudio Delpero: “Il nostro desiderio è quello di garantire nel tempo un servizio di controllo e vigilanza adeguato al contesto medese e al territorio circostante. Il servizio svolto dal nostro Corpo di Polizia Locale vuole essere quanto più flessibile e trasversale per cercare di soddisfare tutte le necessità emergenti”.