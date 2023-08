Altra droga sequestrata nelle Groane: “Principio attivo superiore al 30%”

Si conferma un ottimo inizio per il Progetto Groane 2023 delle polizie locali della Valle del Seveso coadiuvate dalla polizia provinciale di Monza. Nella notte di venerdì le pattuglie coordinate dal comando di Limbiate hanno sequestrato un altro quantitativo di droga pronto allo spaccio per un quantitativo complessivo di quasi 2 grammi e mezzo.

La cocaina sottratta a un italiano e pronta allo smercio al dettaglio risulta di qualità superiore alla media, “con un principio attivo sicuramente superiore al 30%”, come precisa il vice comandante di Limbiate, Antonio Azzarone, che prende atto con soddisfazione degli eccellenti risultati riscontrati nelle prime serate di controlli, con i complimenti per il lavoro svolto già arrivati da Regione Lombardia a questo specifico progetto per voce dell’assessore Romano La Russa.