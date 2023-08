Fugge all’alt sullo scooter già sequestrato e confiscato: denunciato a Bovisio

Ancora un importante risultato per le forze dell’ordine coinvolte nel Progetto Groane di questa estate 2023, partita con ottimi esiti specialmente nelle serate dello scorso fine settimana. Martedì sera un nuovo fermo e un ulteriore sequestro di mezzi si è aggiunto a quelli già effettuati nel weekend, questa volta in territorio di Bovisio Masciago.

Denunciato a Bovisio: non si è fermato all’alt degli agenti della Locale

Verso le ore 22.30 due pattuglie del pronto intervento, una in auto e una di motociclisti, stavano effettuando un posto di controllo in via Desio all’altezza della rotonda con via Fortuzzi a Bovisio, quando un 48enne con precedenti penali, residente a Reggio Emilia ma domiciliato in uno dei Comuni della cerchia milanese, alla guida di uno scooter Yamaha T-Max non si è fermato all’alt degli agenti della Locale coinvolti nei controlli serali del Progetto Groane 2023.

Denunciato a Bovisio: fuga a tutta velocità nelle vie del paese

Si è dato alla fuga a tutta velocità andando verso il centro cittadino, sfrecciando per le vie del paese mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti. Immediatamente è stato inseguito dalle pattuglie in sirena ed è stato fermato dopo alcuni minuti in via Monza all’altezza del cavalcavia ferroviario. I motivi della fuga sono apparsi immediatamente evidenti. Gli agenti, con il supporto della Centrale Operativa del Comando che coordina le operazioni diffuse sul territorio, hanno accertato che l’uomo stava circolando con un mezzo già sequestrato e confiscato risultato privo di assicurazione addirittura dal 2015 e mai revisionato.

Denunciato a Bovisio: senza patente e già scaduta

Inoltre la sua patente, che non aveva con sé, era risultata scaduta e sullo scooter gravavano ben due fermi amministrativi fiscali. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, appropriazione indebita e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Inoltre, a suo carico sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada, tra le quali quella per non essersi fermato all’alt di polizia, per un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro penale.