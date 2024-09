Pedemontana, Meda e il pedaggio gratis per i residenti: «Il confronto è aperto, tavolo in Regione»

«La Pedemontana avrà un impatto notevole sul nostro territorio. In alcuni periodi avremo la chiusura dello svincolo della Milano-Meda o del ponte della via Vignazzola, anche per un periodo di sei mesi. Il traffico automobilistico in città sarà triplicato».

Pedemontana, Meda e il pedaggio gratis per i residenti: la mozione del Pd in consiglio

Il sindaco Luca Santambrogio è stato molto chiaro sul tema dell’autostrada durante la seduta consiliare di giovedì sera. A mettere di nuovo Pedemontana al centro della discussione ci ha pensato il Partito democratico, presentando quella mozione che da maggio ha fatto un po’ il giro di tutti i Comuni.

«Solleviamo la questione del pedaggiamento e della cantierizzazione – ha spiegato Marcello Proserpio – Sia in fase di realizzazione che di esercizio l’impatto viabilistico sarà inevitabile e pesantissimo. Una volta a regime la tariffazione sarà estremamente onerosa. Ciò produrrà emorragia di traffico sulla rete comunale e intercomunale con incidentalità, inquinamento e tempo perso. Purtroppo il trasporto pubblico, in difficoltà già oggi, verrà messo in crisi da un numero crescente di pendolari».

Pedemontana, Meda e il pedaggio gratis per i residenti: traffico e trasporto pubblico

Santambrogio, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione non solo in qualità di sindaco ma anche come presidente della Provincia, ha spiegato che sul tema del pedaggiamento il confronto è aperto.

«Si sono aggiunti anche i comaschi – ha affermato – che si sono svegliati dopo un torpore un po’ lungo. C’è stato un primo tavolo in Regione all’inizio di agosto e uno settimana scorsa. Non si chiede l’autostrada gratuita: chi va da Lentate a Vimercate, paghi il pedaggio. Il problema è dato dalla particolarità della Milano-Meda, che è utilizzata per andare da un comune all’altro. Chiediamo la gratuità per questi spostamenti».

Il sindaco ha parlato anche del traffico e del trasporto pubblico. «L’uso dei treni – ha sottolineato – va incoraggiato già oggi. Trenord sta inserendo corse che erano state tolte negli orari di punta. Per quanto riguarda il traffico veicolare, l’impatto sarà notevole, anche durante la cantierizzazione. Come sindaci della tratta B2 ci stiamo muovendo tutti in sintonia e questo facilita il dialogo e le richieste».