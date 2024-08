Brugherio, Salvini: «Metro a Monza, M2 e Pedemontana sono opere necessarie. Allo studio nuovi fondi»

Il ministero delle infrastrutture «sta studiando le carte» per capire come stanziare nuovi fondi per il prolungamento della metropolitana a Monza. Lo ha affermato il ministro Matteo Salvini giovedì 29 agosto, alla festa provinciale della Lega a Brugherio: sui tavoli romani c’è la richiesta di altri 400 milioni di euro per coprire gli extracosti del progetto inviata dal Comune di Milano.

Brugherio, Salvini: completamento Pedemontana «non va calato dall’alto»

«Tutti chiedono soldi, ma non abbiamo tutto per tutti – ha commentato – su Milano e sui prolungamenti a est, a ovest e a nord stiamo investendo diversi miliardi. Sul progetto della linea 5 c’è uno sbilancio di circa mezzo miliardo, stiamo studiando perché l’obiettivo di arrivare a Monza e salire oltre è fondamentale e faremo il possibile per venire incontro alle richieste».

Il ministro ritiene altrettanto necessari il prolungamento della linea 2 a Vimercate e il completamento della Pedemontana che «ovviamente va concordato con i territori e non calato dall’alto». Sul pedaggiamento, che sta provocando le proteste di sindaci e automobilisti, Salvini ha evocato la Regione che «fa i lavori e chi gestirà» l’autostrada con l’auspicio che venga avviato un ragionamento perché «è giusto fare il possibile per non pesare sulle tasche dei cittadini».

Brugherio, Salvini sul Gp d’Italia a Monza

Nella settimana del Gran Premio non poteva non accennare alla Formula Uno: «Se a Monza esiste ancora – ha rivendicato – è perché La lega quando era governatore Roberto Maroni ha messo i quattrini per salvarlo». La gara, ha precisato, non interessa solo i tifosi della Ferrari ma l’intera Brianza a cui ogni anno porta un indotto di decine di milioni di euro.

Brugherio, Salvini: legge Fornero, stipendi e ius scholae

Sul palco, insieme al vicesegretario del partito Andrea Crippa, al capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, alla europarlamentare Silvia Sardone e agli amministratori locali, ha sfoderato alcuni cavalli di battaglia: «Il mio obiettivo resta l’abolizione della legge Fornero» ha detto tra gli applausi del pubblico. La maggioranza, ha aggiunto, si occuperà di questioni che interessano i cittadini come gli stipendi e non dello ius scholae: «Siamo il Paese europeo che concede più cittadinanze – ha dichiarato – gli stranieri che lavorano e pagano le tasse sono miei fratelli ma servirebbero più verifiche per toglierle a chi viene in Italia per delinquere»

L’autonomia differenziata è nella Costituzione, ha continuato, serve a premiare chi governa bene, a dare servizi e tagliare gli sprechi e «fa paura a chi non è capace di governare».

Brugherio, Salvini: con Vannacci a Pontida

Da imputato per il sequestro di una nave che nel 2019 ha salvato decine di migranti, ha invitato i militanti a Pontida il 6 ottobre per dare «un segnale alla giustizia». «Ci sarà anche Vannacci – ha annunciato – più provano a dividerci e più cementano la nostra unione».

Domenica 1 settembre a Brugherio è attesa la ministra alla disabilità Alessandra Locatelli: la festa, poi, riprenderà giovedì 5 e terminerà domenica 8.