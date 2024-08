Metro fino a Vimercate: ok al piano di fattibilità, ma si aspetta Salvini

I Comuni accelerano per la metropolitana fino a Vimercate e attendono il vertice col ministro Matteo Salvini di metà settembre a Roma per discutere il prolungamento della M2. In queste settimane le amministrazioni di Vimercate, Agrate, Concorezzo, Brugherio e Carugate hanno approvato la convenzione con Regione e il Comune di Milano per il piano economico di fattibilità o sono in procinto di farlo entro pochi giorni.

Metro fino a Vimercate: un punto di partenza

“Questo è un ulteriore tassello per quella che riteniamo un’opera importante per il territorio – ha detto il sindaco di Agrate Simone Sironi -. Chiaramente stiamo parlando di un punto di partenza e non certo d’arrivo, perché poi bisognerà procedere alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e serviranno altre risorse per realizzare l’intervento e non basteranno di certo i soldi di Comuni o Regione”.

Allo stato attuale complessivamente le istituzioni hanno messo in campo 2,5 milioni di euro di cui 1 milione proveniente da i cinque paesi interessati dalla tratta. Questo però è solo l’inizio e la speranza è rivolta proprio a Roma per trovare nuovi fondi. “Anche noi abbiamo approvato la convenzione – ha aggiunto il primo cittadino di Concorezzo Mauro Capitanio -. Ho anche dato la delega alla mobilità all’assessore Walter Magni. Sappiamo bene quanto è strategica la metrotranvia fino a Vimercate e quando a maggio abbiamo incontrato il ministro a Concorezzo abbiamo proprio ribadito che la Brianza orientale è un’area molto produttiva, ma con poche infrastrutture a disposizione”.

Metro fino a Vimercate: i contatti col Ministero

Il ministro Salvini a Concorezzo

Il borgomastro ha anche evidenziato che :”in questi giorni mi impegnerò a contattare la segreteria del Ministero per mettere in agenda un vertice a metà settembre perché la volontà politica nostra è chiara e stiamo notando che Salvini negli ultimi tempi è riuscito a sbloccare diversi progetti, l’auspicio è proprio quello di poter progredire anche su questo tema”.

Non resta quindi che aspettare novità dalla capitale, perché anche i sindaci di Vimercate Francesco Cereda, di Brugherio Roberto Assi e di Carugate Luca Maggioni restano in trepidante attesa. Negli ultimi mesi i tecnici di MM (Metropolitane Milanesi) hanno dovuto anche provvedere ad alcune modifiche del tracciato della metrotranvia soprattutto tra Carugate e Brugherio studiando anche il passaggio nei pressi del centro commerciale Carosello. La partita è ancora lunga e l’augurio è che oltre ai passaggi burocratici dell’estate , possa esserci una svolta in autunno tenuto conto che i contatti tra le amministrazioni, Regione Lombardia e Palazzo Marino sono ormai costanti da diversi anni per portare avanti il prolungamento che dovrebbe toccare il centro del Colleoni ad Agrate, la zona di via Kennedy a Concorezzo, l’Energy Park e piazza Marconi a Vimercate. laddove sorge la stazione dei pullman.Tra i desideri ci sarebbe anche quello di estendere la tratta fino ad Arcore nella zona dell’interscambio ferroviario.

Al momento però vedere un collegamento da Cologno a Vimercate sarebbe già una conquista per il territorio che lo attende dagli anni ’80.