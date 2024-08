Pedemontana: prime bonifiche a Vimercate per il futuro cantiere della C

In questi giorni sono comparse, alle spalle del centro abitato di Velasca, le prime recinzioni delle aree di cantiere della tratta C di Pedemontana. “Come sapete Vimercate dovrebbe essere interessata, almeno teoricamente, da due tratte; la tratta C, che arriva da Arcore e finisce alla congiunzione fra la Pedemontana stessa e la Tangenziale Est, è già approvata e finanziata. Nonostante la storica contrarietà del nostro territorio, ormai l’opera è in dirittura di arrivo e nei prossimi mesi partiranno i cantieri” ha spiegato il sindaco Francesco Cereda di Vimercate in un post su Facebook.

Pedemontana: prime bonifiche a Vimercate e la Tratta D ancora da autorizzare

Se questa sezione è quasi una certezza, per quanto riguarda la tratta D breve, che dalla congiunzione con la Tangenziale Est dovrebbe procedere fino ad Agrate congiungendosi con la A4 e la TEEM è ancora tuttas da definire. Questa tratta al contrario della C è invece ancora in fase autorizzativo, non è finanziata e “noi Comuni ci stiamo battendo perché si possano trovare soluzioni alternative alla sua realizzazione” ha chiosato Cereda.

Per quanto concerne “i cantieri che si stanno attivando in questi giorni lungo la tratta C riguardano le eventuali bonifiche da ordigni bellici. A questo proposito è importante precisare alcune cose, anche per tranquillizzare i cittadini che leggendo di bonifiche belliche si sono, legittimamente, preoccupati: al Comune non è arrivata nessuna specifica documentazione formale circa l’inizio di questi lavori, che sono attività propedeutiche alle cantierizzazioni vere e proprie e non necessitano di nessuna autorizzazione comunale; abbiamo ricevuto conferma che trattasi di prima fase esplorativa e di indagine (non ci sono ordigni, non ci sono pericoli e non si è attivata nessuna procedura di bonifica vera e propria) – ha concluso il primo cittadino -. Tali operazioni sono di routine e propedeutiche all’inizio vero e proprio delle attività di cantiere. L’inizo dei cantieri veri e propri dell’opera avverrà secondo i piani di cantierizzazione che sono in fase di presentazione e approfondimento con gli enti locali in queste settimane (su questo vi terremo aggiornati). Indicativamente, ma sulle tempistiche al momento è opportuno usare ancora il condizionale, i cantieri veri e propri dovrebbero iniziare in autunno”.