Seveso, Bosco delle Querce: area giochi dedicata all’operaio Carlo Galante, sabato il taglio del nastro

È concluso e pronto all’inaugurazione il punto giochi interno al Bosco delle Querce di Seveso, luogo iconico della ricostruzione e della rinaturalizzazione della zona al confine con Meda che da mezzo secolo rappresenta la rivincita della natura dopo i tragici fatti dell’Icmesa del 10 luglio 1976. In concomitanza con la partenza delle bonifiche proprio in questi territori e per il tratto brianzolo di Pedemontana, arriva la fine dei lavori di uno del punto giochi finanziato con fondi regionali e che attendeva un restyling dopo anni di degrado con qualche pericolosità per i tanti bambini che lo frequentano con le famiglie ma anche dalle associazioni di solidarietà della zona.

La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 14 settembre alle 16.30 e l’area giochi sarà intitolata a Carlo Galante uno degli operai che con il loro coraggio evitarono che la tragedia assumesse dimensioni umane ancora più grandi.